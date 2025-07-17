Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент Эрдоган поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Южной Кореи. Он выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между двумя странами в новом периоде.

Турецкий лидер отметил, что между Турцией и Южной Кореей существует широкий потенциал сотрудничества в таких сферах, как ядерная энергетика, искусственный интеллект, зеленая экономика и оборонная промышленность.

В ходе разговора президент Эрдоган пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Турцию с официальным визитом.