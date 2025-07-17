ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган пригласил лидера Южной Кореи в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и пригласил его с визитом в Турцию
Президент Эрдоган пригласил лидера Южной Кореи в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
17 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент Эрдоган поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост президента Южной Кореи. Он выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между двумя странами в новом периоде.

Турецкий лидер отметил, что между Турцией и Южной Кореей существует широкий потенциал сотрудничества в таких сферах, как ядерная энергетика, искусственный интеллект, зеленая экономика и оборонная промышленность.

В ходе разговора президент Эрдоган пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Турцию с официальным визитом.

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