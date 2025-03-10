Французское шампанское и итальянский пармезан могут оказаться недоступными для американцев, если Дональд Трамп введет 25-процентные пошлины на импорт из ЕС, пишет Financial Times (FT). Производители предупреждают, что эти меры ударят не только по европейским экспортерам, но и по американским потребителям, которым придется либо переплачивать, либо искать дешевые местные аналоги.

США уже сталкиваются с ростом цен на продукты питания из-за тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая. Яйца в США за последний месяц подорожали аж на 20%. Теперь европейские производители вина и сыра опасаются, что их товары станут недоступными для большинства американцев. В прошлом месяце Rabobank предупредил, что именно эти две категории окажутся под самым сильным ударом.

Как уточняет газета, в 2024 году ЕС экспортировал в США продовольственных товаров и напитков на €38 млрд, а в обратном направлении поступило лишь €14 млрд. Трамп, заявивший, что ЕС «создан для того, чтобы обирать Америку», пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские товары, и производители готовятся к последствиям.

«Объемы продаж могут сократиться очень серьезно», — предупредил генеральный директор итальянской компании Granarolo Филиппо Марки. В 2019 году, когда Трамп впервые ввел 25-процентные пошлины на европейские продукты, это не затронуло шампанское. Однако с тех пор стоимость сырья выросла, и новый тариф может сделать пармезан недоступным для большинства американцев.

«Цены вырастут почти на 50% по сравнению с двумя годами ранее, и простым потребителям будет сложно покупать сыр так же, как раньше», — отметил Марки.

США — крупнейший рынок для французского вина и спиртных напитков, объем поставок которых в 2023 году составил €3,8 млрд. В Америку было отправлено 26,9 млн бутылок шампанского на сумму €800 млн. Однако если тарифы вступят в силу, производителям придется искать новых покупателей.

«Мы будем экспортировать в другие страны», — заявил Александр Шартонь из дома Chartogne-Taillet, который отправляет 30% своей продукции в США. По его словам, американцы, привыкшие к европейским изыскам, потеряют доступ к настоящему шампанскому.



