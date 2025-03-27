ПОЛИТИКА
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Трамп готов к сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить тарифы для Китая ради заключения сделки о продаже TikTok
Трамп готов к сделке с Китаем
Власти США потребовали от ByteDance найти покупателя для TikTok не из Китая / Reuters
27 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может пойти на снижение тарифов для Китая, если это поможет заключить сделку о продаже TikTok.

По его словам, он рассматривает возможность уступок, чтобы договориться с китайской компанией ByteDance.

«Возможно, я немного снижу пошлины для них, чтобы достигнуть соглашения», — сказал Трамп журналистам в среду.

Власти США потребовали от ByteDance найти покупателя для TikTok не из Китая до 5 апреля.

Если этого не произойдет, приложение будет запрещено в США по соображениям национальной безопасности. Этот срок установлен в рамках закона 2024 года, который должен был вступить в силу еще в январе.

Трамп отметил, что готов отложить апрельский дедлайн, если сделка не будет достигнута в срок.

Он также признал, что успешное заключение соглашения зависит от участия Китая и его одобрения.

TikTok пока не прокомментировал заявление американского президента.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, заявило на пресс-конференции в четверг, что его позиция по пошлинам остается неизменной.

Пекин выразил готовность к сотрудничеству с Вашингтоном на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

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