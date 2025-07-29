Число детей младше пяти лет, страдающих от острого недоедания в секторе Газа, выросло втрое за последние недели. Об этом заявила глава отдела коммуникаций «Врачей без границ» (MSF) по Ближнему Востоку и Северной Африке Энасс Абу-Халаф в интервью агентству Anadolu.

По ее словам, ситуация в Газе носит катастрофический характер.

«Команды MSF работают здесь более 25 лет, и даже во время прежних атак мы не видели ничего подобного», — подчеркнула она.

Абу-Халаф рассказала, что люди в Газе страдают от нехватки продовольствия, отключений электроэнергии, рейдов и массовых приказов на эвакуацию.

«Израиль ежедневно втягивает мирных жителей, включая медперсонал и младенцев, в зону атак», — заявила она.

Она подчеркнула, что в Газе нет ни одного безопасного места. Израильские силы атакуют даже святыни. Абу-Халаф привела пример недавней атаки на церковь, в результате которой ее коллега и его сын получили тяжелые ранения.

«Этот геноцид направлен против всех аспектов жизни палестинцев. Сегодня лишь 13% территории Газы остаются доступными для укрытия. Эта ситуация должна быть немедленно остановлена», — заявила представитель MSF.

По ее словам, «Врачи без границ» ежедневно принимают до 25 пациентов с признаками недоедания.

«Один из четырех детей и беременных женщин страдает от острого голода. Эти цифры продолжают расти», — отметила она.

Из-за израильских атак организация вынуждена была эвакуировать часть медицинских центров. Операционная деятельность MSF серьезно ограничена.

Абу-Халаф подчеркнула, что в Газе сегодня нет гуманитарного пространства. Призывы к прекращению огня и снятию блокады остаются без ответа.

«Объем помощи — это капля в океане. Международное сообщество бездействует», — заявила она.

Ситуация в больницах, по ее словам, критическая. Не хватает детского питания, инкубаторов и медицинского оборудования. Особенно остро обострилось положение в отделениях для новорожденных.

Комментируя деятельность «Фонда помощи Газе», продвигаемого США и Израилем, Абу-Халаф заявила, что это лишь «прикрытие для ежедневных массовых убийств».

«Люди борются за еду, а больницы — за выживание. Единственный выход — немедленное, устойчивое и безусловное прекращение огня. Не менее важно — полное снятие блокады и соблюдение норм международного гуманитарного права», — заключила она.

Сектор Газа находится в состоянии глубочайшей гуманитарной катастрофы. Израильская блокада препятствует доставке помощи, обостряется голод, растет дефицит воды, медикаментов и гигиенических средств.

По официальным данным, от голода в Газе уже умерли 147 человек. Особенно тяжело ситуация сказывается на детях.