Израиль наращивает масштабы военной операции в северной части Газы, пытаясь в кратчайшие сроки добиться фактического «обезлюживания» региона до достижения возможного соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источник, близкий к палестинским фракциям.

По словам собеседника агентства, Израиль «пытается использовать оставшиеся дни до ожидаемого перемирия, чтобы расширить зону разрушений и стереть с лица земли целые города». Целью операции он назвал уничтожение жизненно важной инфраструктуры в северной Газе и создание условий, при которых возвращение палестинцев станет невозможным.

Теперь многие семьи вынуждены разбивать палатки вдоль побережья, в зонах без воды, электричества и минимальных условий для выживания — что, по их мнению, совпадает с израильскими планами.

Жители ежедневно фиксируют от 20 до 30 мощных взрывов — по их словам, это результат сноса зданий, особенно в северной и восточной частях анклава. Палестинский источник поделился с агентством видеозаписью, сделанной подрядчиком, работающим с израильской армией: на ней видны разрушенные районы Тель-эз-Затар и города Шейх-Заид на севере.

С мая действует операция «Колесницы Гидеона», в рамках которой палестинцев выдавливают в три узких прибрежных зоны, изолированных друг от друга. По оценке «Анадолу», эти участки занимают не более 15% территории анклава. Агентство БАПОР сообщает, что 85% Газы сейчас либо под приказами об эвакуации, либо объявлены зонами боевых действий.

Тем временем израильский телеканал KAN сообщил, что операция может продлиться еще несколько месяцев и предполагает полную эвакуацию всех гражданских лиц из зон боевых действий на юге.