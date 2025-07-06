ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Израиль спешит вытеснить палестинцев из северной Газы до перемирия
По данным агентства «Анадолу», армия в интенсивном темпе разрушает инфраструктуру и сужает зоны проживания, чтобы не допустить возвращения населения
Израиль спешит вытеснить палестинцев из северной Газы до перемирия
/ AFP
6 июля 2025 г.

Израиль наращивает масштабы военной операции в северной части Газы, пытаясь в кратчайшие сроки добиться фактического «обезлюживания» региона до достижения возможного соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источник, близкий к палестинским фракциям.

По словам собеседника агентства, Израиль «пытается использовать оставшиеся дни до ожидаемого перемирия, чтобы расширить зону разрушений и стереть с лица земли целые города». Целью операции он назвал уничтожение жизненно важной инфраструктуры в северной Газе и создание условий, при которых возвращение палестинцев станет невозможным.

Теперь многие семьи вынуждены разбивать палатки вдоль побережья, в зонах без воды, электричества и минимальных условий для выживания — что, по их мнению, совпадает с израильскими планами.

Жители ежедневно фиксируют от 20 до 30 мощных взрывов — по их словам, это результат сноса зданий, особенно в северной и восточной частях анклава. Палестинский источник поделился с агентством видеозаписью, сделанной подрядчиком, работающим с израильской армией: на ней видны разрушенные районы Тель-эз-Затар и города Шейх-Заид на севере.

С мая действует операция «Колесницы Гидеона», в рамках которой палестинцев выдавливают в три узких прибрежных зоны, изолированных друг от друга. По оценке «Анадолу», эти участки занимают не более 15% территории анклава. Агентство БАПОР сообщает, что 85% Газы сейчас либо под приказами об эвакуации, либо объявлены зонами боевых действий.

Тем временем израильский телеканал KAN сообщил, что операция может продлиться еще несколько месяцев и предполагает полную эвакуацию всех гражданских лиц из зон боевых действий на юге.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us