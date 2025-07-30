Президент Украины Владимир Зеленский объявил в среду о согласовании основных принципов соглашений с США по поставкам оружия, которые, по его словам, укрепят обе страны и их союзников. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

«Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой — Украина — Соединенные Штаты — по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом [США Дональдом] Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит — наших союзников, наших партнеров», — заявил Зеленский.

Глава Украины заявил, что Киев ценит «принципиальные шаги США для давления на Россию ради мира», а также анонсировал новые встречи с партнерами на разных уровнях с целью «усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру».

«Именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру, — заявил Зеленский. — Весь вопрос — в потенциале, весь вопрос — в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать»..

Помимо этого, он сообщил о старте переформатирования Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое управляет активами на десятки миллиардов, включая конфискованное российское имущество. «Все активы должны работать максимально на оборону и устойчивость нашего государства», — подчеркнул президент.