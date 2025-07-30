Президент Украины Владимир Зеленский объявил в среду о согласовании основных принципов соглашений с США по поставкам оружия, которые, по его словам, укрепят обе страны и их союзников. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
«Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой — Украина — Соединенные Штаты — по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом [США Дональдом] Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит — наших союзников, наших партнеров», — заявил Зеленский.
Глава Украины заявил, что Киев ценит «принципиальные шаги США для давления на Россию ради мира», а также анонсировал новые встречи с партнерами на разных уровнях с целью «усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру».
«Именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру, — заявил Зеленский. — Весь вопрос — в потенциале, весь вопрос — в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать»..
Помимо этого, он сообщил о старте переформатирования Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое управляет активами на десятки миллиардов, включая конфискованное российское имущество. «Все активы должны работать максимально на оборону и устойчивость нашего государства», — подчеркнул президент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны полностью финансировать поставки американского оружия в Украину, а США продолжат предоставлять вооружение. В среду два старших сенатора-республиканца, председатель комитета по вооруженным силам Роджер Уикер и председатель комитета по международным отношениям Джим Риш, представили законопроект «PEACE Act», который позволит союзникам США оплачивать передачу американского оружия Киеву, сообщает The Wall Street Journal.
Законопроект предусматривает создание фонда в казначействе США для приема взносов от союзников, которые Пентагон сможет использовать для оплаты подрядчикам и восполнения американских арсеналов после отправки оружия в Украину.
Законопроект, который, по оценкам республиканских помощников, может приносить 5–8 миллиардов долларов ежегодно, поддержан Белым домом и рассматривается как часть ежегодного оборонного бюджета. Германия и Великобритания считаются наиболее вероятными донорами.
«Это самый быстрый способ вооружить Украину и минимизировать стратегическую и военную угрозу со стороны России для США и НАТО», — заявил Уикер. Риш добавил, что инициатива «посылает четкий сигнал Путину». Предложение следует за заявлением Трампа на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в прошлом месяце, где он подчеркнул, что Европа должна взять на себя финансовую ответственность за поддержку Украины в войне с Россией.