В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана, поразив объекты, связанные с ядерной программой, ракетные заводы и командные пункты. По сообщениям иранских СМИ и очевидцев, взрывы произошли в том числе в районе главных центров обогащения урана в Натанзе и Фордо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее «решающим моментом в истории Израиля» и подтвердил, что в рамках операции израильские силы также убили иранских специалистов-ядерщиков. Операция, по его словам, продолжится в течение нескольких дней.

Тегеран пообещал немедленно отомстить, настаивая, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Израиль, в свою очередь, ввел режим чрезвычайной готовности, опасаясь ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана.

Вот как на события отреагировали в мире:

Али Хаменеи, верховный лидер Ирана:

«Сионистский режим совершил преступление на нашей земле своими кровавыми руками. Его ждет суровое возмездие. Судьба, которую они выбрали, будет горькой и болезненной».

Марко Рубио, госсекретарь США:

«США не участвуют в израильских ударах по Ирану. Наш приоритет — защита американских сил в регионе. Иран не должен атаковать объекты или персонал США».

Американское посольство в Израиле распорядилось укрыться всем сотрудникам и их семьям. Граждан США предупредили о необходимости сохранять бдительность и знать расположение ближайших укрытий. Ранее США эвакуировали часть персонала из посольств в Ираке и Бахрейне.

Турция:

Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), осудил атаку Израиля по территории Ирана, назвав ее «варварской и незаконной». Он подчеркнул, что у Израиля нет оправдания для таких действий, и призвал международное сообщество выработать единый ответ на агрессию.

Челик напомнил о предупреждениях президента Эрдогана о последствиях политики Израиля и отметил, что атака может быть попыткой отвлечь внимание от обвинений в геноциде в Газе.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

«Необходимо немедленно снизить напряженность. Эскалация не отвечает ничьим интересам. Сейчас время для дипломатии и сдержанности».

Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии:

«Это опасное обострение. Иранская ядерная и ракетная программы вызывают озабоченность, но путь — в диалоге, а не в насилии».

Кристофер Лаксон, премьер-министр Новой Зеландии:

«Риск просчетов слишком высок. Региону не нужны новые военные действия».

Такэси Ивая, министр иностранных дел Японии:

«Мы сожалеем об использовании силы на фоне дипломатических усилий между Ираном и США. Это только усугубляет ситуацию».

Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил эскалацию и призвал обе стороны к максимальной сдержанности. Его особую обеспокоенность вызвали удары по ядерным объектам на фоне продолжающихся переговоров.

Индонезия:

«Решительно осуждаем атаку. Она может привести к широкомасштабному конфликту. Все стороны должны проявить максимальную сдержанность».

Саудовская Аравия:

«Решительно осуждаем израильскую агрессию против братского Ирана. Это нарушение его суверенитета и международных норм».

Китай:

В МИД страны описали ситуацию как «сложную и тяжелую», призвав своих граждан в регионе к осторожности.

Индия:

Министерство иностранных дел заявило, что внимательно следит за развитием событий, и призвало стороны к сдержанности, отметив дружественные отношения с обеими странами.

Общественная реакция в Иране и за его пределами:

Часть иранской диаспоры приветствовала ликвидацию высокопоставленных командиров иранской гвардии. Однако правозащитники предупредили, что простые иранцы теперь подвергаются еще большей угрозе со стороны Израиля — в результате атаки в ночь на 13 июня погибли в том числе дети.

Бывший советник Обамы Бен Родс назвал удары «бессмысленными» и предупредил о риске затяжного конфликта. Аналитики отмечают, что атака произошла за считанные дни до возобновления ядерных переговоров, что может сорвать дипломатический процесс.



