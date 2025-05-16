ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сразу три страны ЕС против Украины
Венгрия и Словакия давно выступают за отказ от помощи Киеву — к ним может присоединиться Румыния
Сразу три страны ЕС против Украины
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион / Reuters
16 мая 2025 г.

В Брюсселе нарастает тревога: на востоке Евросоюза формируется мощный блок против Украины, пишет Politico.

На фоне предстоящих выборов в Румынии растут опасения, что Бухарест во главе с лидером ультраправых Джордже Симионом может присоединиться к Венгрии и Словакии. Это образует мощный альянс противников Киева внутри ЕС.

Для европейских чиновников, пытающихся сохранить поддержку Украины на фоне политической нестабильности и усталости от войны, такой поворот стал бы серьезным ударом, уточняет издание.

Симион, лидер партии «Альянс за объединение румын» и фаворит президентской гонки, выступает за прекращение военной помощи Украине и требует компенсации за уже оказанную поддержку. Его заявления перекликаются с риторикой премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо — оба систематически блокируют инициативы ЕС в поддержку Киева.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Румыния, в отличие от Венгрии и Словакии, играет ключевую роль в стратегии НАТО на Черном море, оказывает помощь в экспорте украинского зерна и подписала соглашение о безопасности с Киевом. Разворот Бухареста может серьезно подорвать восточный фланг поддержки Украины.

Сам Симион настаивает, что остается сторонником ЕС и НАТО, называя себя «еврореалистом» и заявляя о близости к позиции итальянского премьера Джорджии Мелони. Однако его территориальные претензии к Молдове, критика санкций против России и статус «персоны нон грата» в Украине вызывают сомнения в предсказуемости его курса. Он обвиняет Киев в нарушении прав румынского меньшинства и выступает за «нейтралитет, а не эскалацию».

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что Симион представляет «серьезную угрозу» для единства Европы. 

В преддверии второго тура выборов в Брюсселе готовятся к новому витку конфронтации, уже внутри Евросоюза. И этот виток может оставить Украину один на один с войной.


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