В Брюсселе нарастает тревога: на востоке Евросоюза формируется мощный блок против Украины, пишет Politico.

На фоне предстоящих выборов в Румынии растут опасения, что Бухарест во главе с лидером ультраправых Джордже Симионом может присоединиться к Венгрии и Словакии. Это образует мощный альянс противников Киева внутри ЕС.

Для европейских чиновников, пытающихся сохранить поддержку Украины на фоне политической нестабильности и усталости от войны, такой поворот стал бы серьезным ударом, уточняет издание.

Симион, лидер партии «Альянс за объединение румын» и фаворит президентской гонки, выступает за прекращение военной помощи Украине и требует компенсации за уже оказанную поддержку. Его заявления перекликаются с риторикой премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо — оба систематически блокируют инициативы ЕС в поддержку Киева.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Румыния, в отличие от Венгрии и Словакии, играет ключевую роль в стратегии НАТО на Черном море, оказывает помощь в экспорте украинского зерна и подписала соглашение о безопасности с Киевом. Разворот Бухареста может серьезно подорвать восточный фланг поддержки Украины.

Сам Симион настаивает, что остается сторонником ЕС и НАТО, называя себя «еврореалистом» и заявляя о близости к позиции итальянского премьера Джорджии Мелони. Однако его территориальные претензии к Молдове, критика санкций против России и статус «персоны нон грата» в Украине вызывают сомнения в предсказуемости его курса. Он обвиняет Киев в нарушении прав румынского меньшинства и выступает за «нейтралитет, а не эскалацию».

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что Симион представляет «серьезную угрозу» для единства Европы.

В преддверии второго тура выборов в Брюсселе готовятся к новому витку конфронтации, уже внутри Евросоюза. И этот виток может оставить Украину один на один с войной.



