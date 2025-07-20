В сирийской провинции Эс-Сувейда в воскресенье вновь воцарилась тишина: бедуинские бойцы покинули регион, а сирийские силы безопасности заняли позиции вблизи города. Об этом сообщили местные жители и подтвердило МВД Сирии. На улицах больше не слышна стрельба, однако ситуация остается напряженной.

В ходе недельных боев между бедуинскими формированиями и друзскими ополченцами, поддерживаемыми Израилем, были убиты сотни человек. Президент Сирии Ахмед аш-Шара назвал произошедшее «испытанием» и пообещал привлечь к ответственности всех, кто совершал насилие против «наших друзов». Он возложил вину на «незаконные вооруженные группы».

Министерство внутренних дел Сирии заявило о полном выводе бедуинских формирований. Вблизи города были развернуты блокпосты, а некоторые племенные группы вернулись в Дамаск и на север страны.

Жители сообщают о критической ситуации с инфраструктурой: нет воды и электричества, больницы разрушены. «Многие раненые и погибшие до сих пор не эвакуированы, госпитали не работают», — рассказал Reuters местный стоматолог Кенан Аззам.

Израиль, утверждая, что защищает друзов, на прошлой неделе нанес удары по сирийским войскам в Эс-Сувейде и атаковал правительственный квартал в Дамаске, включая окрестности здания Минобороны и президентского дворца. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добивается демилитаризации зоны от Голан до Джабаль-эд-Друз.

Однако США дистанцировались от этих действий. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что насилие «подрывает авторитет власти и уничтожает зачатки порядка». Он призвал к немедленному разоружению всех сторон и к диалогу. По данным Reuters, Израиль, несмотря на прежние претензии, в итоге согласился временно разрешить ограниченное присутствие сирийских сил в регионе.