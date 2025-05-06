ПОЛИТИКА
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Индия начала операцию против Пакистана
Индия объявила о начале военной операции на территории Пакистана
Индия начала операцию против Пакистана
Истребители Rafale ВВС Индии / Reuters
6 мая 2025 г.

Власти Индии сообщили о начале военной операции против «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Об этом сообщает Reuters.

По данным индийской стороны, в рамках операции под названием «Синдур» были атакованы девять целей.

Министерство обороны Пакистана подтвердило, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Об этом также сообщило государственное телевидение Пакистана со ссылкой на данные армии.

По информации AFP, удары были нанесены по трем регионам Пакистана. Подробности о масштабах разрушений и числе пострадавших пока не приводятся.

Ранее в ночь на 7 мая в пакистанской части Кашмира были зафиксированы многочисленные взрывы. Власти Пакистана пока не сделали официальных заявлений по поводу характера атак.

Ситуация обострилась после теракта 22 апреля в Кашмире. Тогда были убиты 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение возложили на боевиков, прибывших из Пакистана. Исламабад отверг обвинения и потребовал международного расследования.

В субботу Индия закрыла шлюзы в плотине Баглихар под предлогом удаления ила. Это привело к сокращению потока воды в Пакистан на 90%.

Отключение воды произошло спустя несколько часов после того, как Пакистан провел испытания баллистической ракеты Abdali дальностью 450 км.

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