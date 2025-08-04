В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела атаку беспилотниками по военному аэродрому «Саки» на территории оккупированного Крыма. Об этом заявила пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, удар был нанесен по складу авиационного вооружения. В результате полностью уничтожен истребитель Су-30СМ, еще один такой самолет получил повреждения. Также были поражены три бомбардировщика Су-24.
СБУ называет аэродром «Саки» ключевой российской авиабазой, используемой для операций в Черном море.
По оценке украинской стороны, стоимость одного Су-30СМ составляет от 35 до 50 млн долларов, что означает серьезные убытки для России.
Су-30СМ — это многофункциональный двухместный истребитель четвертого поколения. Он способен выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов по наземным и морским целям, а также вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
Су-24 — фронтовой бомбардировщик советской разработки. Он может преодолевать ПВО на малых высотах и применяется для точных ударов по наземной и морской инфраструктуре.
Ранее стало известно об атаки ВСУ по Волгоградской области. Движение поездов было нарушено, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (ПЖД).
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил, что в результате атаки на территории станции Арчеда возник пожар. По его словам, загорелось техническое здание. В соседних жилых домах выбило стекла. На путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Его обследуют саперы. Глава региона подчеркнул, что пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.