В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела атаку беспилотниками по военному аэродрому «Саки» на территории оккупированного Крыма. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, удар был нанесен по складу авиационного вооружения. В результате полностью уничтожен истребитель Су-30СМ, еще один такой самолет получил повреждения. Также были поражены три бомбардировщика Су-24.

СБУ называет аэродром «Саки» ключевой российской авиабазой, используемой для операций в Черном море.

По оценке украинской стороны, стоимость одного Су-30СМ составляет от 35 до 50 млн долларов, что означает серьезные убытки для России.

Су-30СМ — это многофункциональный двухместный истребитель четвертого поколения. Он способен выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов по наземным и морским целям, а также вести разведку и радиоэлектронную борьбу.