ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удар по ключевому аэродрому РФ: уничтожены истребители
Украинские дроны атаковали российскую авиабазу «Саки» в Крыму, уничтожив и повредив несколько военных самолетов
Удар по ключевому аэродрому РФ: уничтожены истребители
Су-30СМ / Ростех
4 августа 2025 г.

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела атаку беспилотниками по военному аэродрому «Саки» на территории оккупированного Крыма. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, удар был нанесен по складу авиационного вооружения. В результате полностью уничтожен истребитель Су-30СМ, еще один такой самолет получил повреждения. Также были поражены три бомбардировщика Су-24.

СБУ называет аэродром «Саки» ключевой российской авиабазой, используемой для операций в Черном море.

По оценке украинской стороны, стоимость одного Су-30СМ составляет от 35 до 50 млн долларов, что означает серьезные убытки для России.

Су-30СМ — это многофункциональный двухместный истребитель четвертого поколения. Он способен выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов по наземным и морским целям, а также вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

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Су-24 — фронтовой бомбардировщик советской разработки. Он может преодолевать ПВО на малых высотах и применяется для точных ударов по наземной и морской инфраструктуре.

Ранее стало известно об атаки ВСУ по Волгоградской области. Движение поездов было нарушено, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (ПЖД).

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил, что в результате атаки на территории станции Арчеда возник пожар. По его словам, загорелось техническое здание. В соседних жилых домах выбило стекла. На путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Его обследуют саперы. Глава региона подчеркнул, что пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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