До сих пор Кремль категорически отрицал факт участия северокорейских солдат в войне против Украины. «Это похоже на очередную утку информационную», — еще в октябре говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В том же месяце президент Владимир Путин заявил, что граждане КНДР все же присутствуют в РФ, но он не уточнял, с какой целью.

Молчание хранили и в Пхеньяне. Даже когда первые северокорейские солдаты были взяты в плен ВСУ, лидер КНДР Ким Чен Ын продолжал отрицать участие граждан в российско-украинской войне. Всего же, по данным разведки Сеула, число погибших и раненых северокорейских военных на войне в Украине превысило 3000 человек.

Раскрытие присутствия солдат из дружественной России страны произошло в несколько этапов. Сначала, 26 апреля, об этом «проговорился» начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он поблагодарил северокорейских военных за «профессионализм, стойкость и героизм при освобождении от ВСУ Курской области».

После этого уже Ким Чен ЫН пообещал открыть в Пхеньяне монумент боевой славы в честь граждан страны, помогавших россиянам в операции в Курской области: «А к могилам воинов, отдавших свои жизни, будут возложены цветы с пожеланиями вечной жизни, подаренные страной и народом».

Официальное заявление на сайте Кремля появилось последним: «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям».

Россия и Северная Корея объявили о готовности отправлять солдат друг другу 19 июня 2024 года. Тогда в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Но в силу он вступил только 4 декабря прошлого года после обмена ратификационными грамотами.

Документ состоит из преамбулы и 23 статей, охватывающих различные аспекты сотрудничества. Военная помощь прописана в 4-й статье, где указано, что если одна из стороны окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения, то вторая незамедлительно окажет ей поддержку.

Подписание этого договора вызвало критику со стороны сразу нескольких государств. Наиболее последовательную позицию заняли США. Экс-президент Джо Байден назвал это сотрудничество опасным. Осудила участие КНДР в российско-украинской войне и действующая администрация Белого дома. «Третьи страны, такие как КНДР, которые усугубляют российско-украинский конфликт, несут за это ответственность», — говорится на сайте Госдепа.

В Китае же сначала выразили беспокойство — прежде всего из-за риска, что действия Северной Кореи могут не соответствовать интересам Пекина. Но в начале апреля уже китайские военные попали в плен украинским солдатам. Поднебесная участие в российско-украинской войне до сих пор отрицает, но на этом фоне зачастила с военными учениями возле Тайваня.

Что дальше?

9 мая в России и Украине пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы. Киев ожидает лидеров европейских государств. Москва также готовится встречать гостей: лидеров Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Свое присутствие подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Северокорейская военная техника будет продемонстрирована на Красной площади. В том числе системы залпового огня и ракеты, которые также применялись для последнего удара по Киеву. В Москве планируют представить дружбу с КНДР как единение и большой триумф», — пояснил TRT на русском глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

Он сомневается, что публичное признание участия в войне КНДР будет иметь последствия. «Вовлеченность Северной Кореи и раньше не было секретом, тем более когда военные этой страны попали в плен Украины. А во-вторых, ровно такое же право на привлечение иностранных военных имеет и Украина, которая также может опираться на свои договоренности».

На время торжеств Россия в одностороннем порядке объявила перемирие с полуночи 8 мая до полуночи на 11 мая. Если Киев согласится, то это будет второе перемирие между сторонами с февраля 2022 года. Первое продлилось всего 30 часов и было приурочено к христианскому празднику Пасха. Многие тогда ожидали, что режим прекращения огня продолжится, но этого не произошло — в полночь 21 апреля стороны продолжили боевые действия.

«Объявленное Путиным трехдневное перемирие также не будет иметь продолжения, — говорит TRT на русском Юрий Романюк. — Его единственная цель — чтобы в России спокойно могли пройти мероприятия по случаю 80-летия Победы. Если бы в Украине не были запланированы масштабные мероприятия с участием лидеров ЕС, то Киев вполне бы мог и отказаться от этого предложения. Однако сейчас идея выглядит обоюдовыгодной».

Эксперт предупреждает: не стоит путать перемирие с кратковременным прекращением огня. Требования для прекращения войны, которые выдвигает российская сторона, заведомо невыполнимы: «Кремль требует, чтобы оккупированные Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были признаны российскими. Киев должен отказаться от НАТО, сократить количество военных, отменить «закон о мове» и так далее».

Несмотря на то, что Трамп обещал добиться мира в Украине и положить конец всем конфликтам на планете, пока что ситуация развивается обратным образом. Непоследовательная и изоляционистская политика Трампа привела к тому, что весь мир пересматривает вопрос собственной безопасности.

«О расширении собственного ядерного зонтика задумались в ЕС, — напоминает Романюк. — Ядерное вооружение может потребоваться Дании и Гренландии. Понятное дело, что использовать его никто не хочет, но, имея в запасе такое оружие, Трамп или другие президенты еще десять раз подумают о том, нужны ли им эти территории. Поэтому единственное, чего пока добился американские президент — развязал гонку вооружений. И на этом все».