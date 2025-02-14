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Четырехлетний сын Илона Маска попросил Трампа закрыть рот
🗨️ Неожиданный момент в Овальном кабинете! Четырехлетний сын Илона Маска — X Æ A-Xii — стал героем дня, когда во время речи президента США Дональда Трампа неожиданно произнес: «Я хочу, чтобы ты закрыл рот» 🫢.
Четырехлетний сын Илона Маска попросил Трампа закрыть рот / Reuters
14 февраля 2025 г.

Так день «приведи ребенка на работу» у Илона Маска принял неожиданный оборот в Овальном кабинете.

📍 Что произошло?
✅ Инцидент случился во время мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Овальном кабинете Белого дома 🇺🇸.
✅ Илон Маск, выступая с речью, не ожидал, что его сын прервет момент столь откровенной репликой 😲.
✅ Трамп, известный своей харизмой и умением реагировать на неожиданности, отреагировал с улыбкой, вызвав смех среди присутствующих 😄.

💬 Реакция Илона Маска:
✅ Маск с юмором отнесся к ситуации: «Вот что происходит, когда берешь детей на работу. Честность — их главное оружие» 😎.
✅ Позже он пошутил в X (Twitter): «X уже готов вести переговоры» 🤖.

📢 Реакция общества и соцсетей:
✅ Интернет взорвался мемами: «X Æ A-Xii — голос народа» и «Будущее за честными детьми».
✅ Пользователи разделились во мнениях: одни сочли момент милым и забавным, другие — неудобным для президента.

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