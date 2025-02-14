Так день «приведи ребенка на работу» у Илона Маска принял неожиданный оборот в Овальном кабинете.
📍 Что произошло?
✅ Инцидент случился во время мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Овальном кабинете Белого дома 🇺🇸.
✅ Илон Маск, выступая с речью, не ожидал, что его сын прервет момент столь откровенной репликой 😲.
✅ Трамп, известный своей харизмой и умением реагировать на неожиданности, отреагировал с улыбкой, вызвав смех среди присутствующих 😄.
💬 Реакция Илона Маска:
✅ Маск с юмором отнесся к ситуации: «Вот что происходит, когда берешь детей на работу. Честность — их главное оружие» 😎.
✅ Позже он пошутил в X (Twitter): «X уже готов вести переговоры» 🤖.
📢 Реакция общества и соцсетей:
✅ Интернет взорвался мемами: «X Æ A-Xii — голос народа» и «Будущее за честными детьми».
✅ Пользователи разделились во мнениях: одни сочли момент милым и забавным, другие — неудобным для президента.