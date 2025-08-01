Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел в Стамбуле встречу с делегацией ХАМАС во главе с председателем Совета руководства движения Мухаммедом Дервишем.

Представители ХАМАС указали, что объемы гуманитарной помощи, допускаемой в Газу, абсолютно не соответствуют реальным потребностям. И подчеркнули, что Израиль занимает непримиримую позицию в переговорах о прекращении огня.

Министр Хакан Фидан заявил, что, обрекая жителей Газы на голод, Израиль продолжает политику геноцида. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что правительство Нетаньяху не настроено всерьез на достижение перемирия. Глава МИД отметил, что Израиль намеренно затягивает переговоры, чтобы сломить сопротивление населения Газы и вынудить его покинуть родные земли.