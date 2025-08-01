Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел в Стамбуле встречу с делегацией ХАМАС во главе с председателем Совета руководства движения Мухаммедом Дервишем.
Представители ХАМАС указали, что объемы гуманитарной помощи, допускаемой в Газу, абсолютно не соответствуют реальным потребностям. И подчеркнули, что Израиль занимает непримиримую позицию в переговорах о прекращении огня.
Министр Хакан Фидан заявил, что, обрекая жителей Газы на голод, Израиль продолжает политику геноцида. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что правительство Нетаньяху не настроено всерьез на достижение перемирия. Глава МИД отметил, что Израиль намеренно затягивает переговоры, чтобы сломить сопротивление населения Газы и вынудить его покинуть родные земли.
Фидан подчеркнул, что действия Израиля, направленные на изгнание палестинцев с их территорий и аннексию Западного берега, абсолютно неприемлемы. Он подтвердил, что Турция поддерживает продолжение переговорного процесса.
Кроме того, министр отметил, что международная общественность все активнее выражает поддержку палестинскому народу. По его словам, под давлением общественного мнения все больше стран признают Государство Палестина, а Израиль оказывается все более изолированным.
Хакан Фидан подчеркнул, что Турция продолжит оказывать максимальную поддержку палестинцам.