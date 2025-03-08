ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Смертельный удар по Доброполью
В результате ночного удара российской армии по Доброполью погибли 11 человек, еще 30 получили ранения, атакам также подверглись Одесса и Харьковская область
Смертельный удар по Доброполью
Доброполье / AP
8 марта 2025 г.

Российская армия нанесла три удара по городу Доброполье в Донецкой области, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибли 11 человек, 30 получили ранения. По словам главы областной администрации Вадима Филашкина, повреждены восемь жилых домов, административное здание и 30 автомобилей.

«Уже после наступления темноты россияне нанесли по городу три удара», – заявил Филашкин, опубликовав фото пожара в многоквартирном доме. Во время тушения пожара российские силы нанесли повторный удар, повредив пожарную машину.

До войны в Доброполье проживало около 30 тыс. человек. Город расположен в 20 километрах от Покровска, где продолжаются ожесточенные бои.

Атакам подверглась и Одесса. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что российские беспилотники ударили по гражданской и энергетической инфраструктуре. В результате падения обломков загорелись промышленное здание и автозаправочная станция. Данные о пострадавших уточняются.

В Харьковской области под ударом дрона оказалось гражданское предприятие в Богодухове. Как сообщил глава администрации Олег Синегубов, жертвами стали три человека, семь получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Россия атаковала Украину 145 беспилотниками и тремя ракетами. Силы ПВО сбили 79 дронов, еще 54 не достигли своих целей. Атакам подверглись Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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