Израильские военные наносят удары по объектам хуситов в йеменском порту Ходейда, заявил в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Кац подчеркнул, что армия решительно противодействует любым попыткам восстановить инфраструктуру, которая была атакована ранее. Министр пригрозил повстанцам серьезными последствиями: «Как я уже ясно дал понять — судьба Йемена будет такая же, как у Тегерана. Хуситы заплатят высокую цену за запуск ракет в сторону государства Израиль».

Нападения хуситов на израильскую территорию и суда в Красном море возобновились после срыва режима прекращения огня в Газе в начале марта 2025 года. Йеменские повстанцы заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

После обострения геноцида в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском эксклаве в середине января 2025 года.

Затем повстанцы снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион. В ответ Израиль неоднократно наносил авиаудары по объектам хуситов, включая международный аэропорт захваченной мятежниками йеменской столицы Саны, а также порты и электростанции.

Хуситы контролируют наиболее густонаселенную часть Йемена, включая жизненно важный порт Ходейда.