Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен с первых дней своего правления кардинально изменить миграционную политику страны. Как сообщают немецкие СМИ, лидер ХДС планирует массовые возвраты нелегальных мигрантов и усиленный контроль на границах.

По данным источников газеты Bild, еще до официального вступления в должность Мерц начнет переговоры с соседними странами, такими как Польша и Австрия, с целью создания «эффекта домино». План заключается в том, чтобы не только Германия, но и другие страны ЕС начали массовые отказы в приеме мигрантов, ограничив подачу заявок на убежище исключительно внешними границами ЕС.

При этом Берлин готов действовать и без согласования с партнерами. По словам парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая, Германия «не хочет провоцировать конфликты, но безопасность страны – приоритет».

В рамках «исторического миграционного пакета», как его охарактеризовали в ХДС/ХСС, запланировано не только увеличение числа отказа просителям убежища, но и приостановка воссоединения семей мигрантов с ограниченным статусом защиты, расширение полномочий полиции в задержании лиц с нелегальным миграционным статусом, а также возобновление депортаций в Афганистан.

Рост влияния крайне правой «Альтернативы для Германии» (AfD), набравшей около 19% голосов на выборах 23 февраля, заставил традиционные партии пересмотреть подход к миграции. По словам политического аналитика Николая Бюттнера, давление со стороны AfD привело к радикализации риторики ведущих партий, создавая тревожную атмосферу среди мигрантов.