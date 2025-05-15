Стамбул: первый и последний шанс на мир?
ПОЛИТИКА
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Стамбул: первый и последний шанс на мир?В Стамбуле сегодня ожидаются прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Это может стать их первой личной встречей с марта 2022 года. Какие главные ожидания от мирного процесса — в материале TRT на русском
В Стамбуле ожидаются переговоры между Украиной и РФ / TRT Russian
15 мая 2025 г.

Турция — знак надежды

Площадка в Стамбуле обладает всеми необходимыми условиями для успешного проведения переговорного процесса, заявил генсек НАТО Марк Рютте. «У вас есть политики — министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна».

Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что в ходе встречи стороны смогут договориться о прекращении огня на 30 дней: «Не стоит недооценивать встречу в Турции в четверг (15 мая), президент Эрдоган будет отличным хозяином».

Россия и Украина избрали Турцию в качестве переговорной площадки еще в марте 2022 года. Тогда состоялась первая личная встреча сторон с начала войны. Ее результатом стала Черноморская зерновая инициатива, заключенная при посредничестве Турции. Это стало первым соглашением между Москвой и Киевом в рамках урегулирования конфликта. Цены на пшеницу вернулись к довоенному уровню, была предотвращена угроза глобального голода.

Осенью 2022 года Россия и Украина также обменялись более 200 военнопленными. Это также стало возможно благодаря напряженной дипломатической работе турецкой стороны. В ночь на 22 сентября Киев вернул 215 украинских военных, включая более ста участников обороны «Азовстали», а Москва получила 55 российских военных и политика Виктора Медведчука.

Российско-украинские переговоры активизировались под давлением США с начала 2025 года. Однако до сих пор они был непрямыми: делегации встречались по отдельности с представителями США. Встреча в Стамбуле станет первым двусторонним диалогом сторон за последние три года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Москва и Киев были очень близки к решению кризиса еще в марте 2022-го, но их усилия провалились из-за вмешательства военных «баронов». «Мы видим, что благодаря последним усилиям открылось новое окно возможностей. Надеемся и верим, что возможности достижения мира на этот раз не будут упущены», — добавил турецкий лидер.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов в разговоре с TRT на русском подчеркивает, что Анкара в рамках российско-украинского конфликта последовательно предоставляет «добрые услуги» и это крайне важно в условиях расколовшегося мирового порядка: «Турция одна из немногих стран, являющихся эффективными посредниками в рамках этого конфликта».

Кто за столом?

Утром в четверг самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Президент России Владимир Путин утвердил состав переговорщиков буквально за день до встречи. Как и в 2022 году, его возглавил помощник президента Владимир Мединский. Среди участников также замглавы МИД Михаил Галузин, замначальника Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — написал Мединский в Telegram.

Как сообщили СМИ, состав украинской делегации также стал известен буквально накануне встречи. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию лично. Утром он прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень россиян», — заявил президент Украины.

Он также отметил, что украинская делегация в Стамбуле будет представлена в том числе и на высоком уровне. «МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — заявил президент.

В состав переговорщиков от украинской стороны вошли: глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

США — единственная сторона, которая заранее объявила об участниках в переговорном процессе. Президент США Дональд Трамп еще 13 мая заявил, что в Стамбул поедет госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, в Турцию отправятся спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Кэллог, но их визит запланирован на пятницу.

Что ждать от переговоров?

Политолог Денис Денисов в разговоре с TRT на русском подчеркивает, что состав российской делегации был выбран неслучайно. «Россия воспринимает данные переговоры как продолжение мирного процесса, запущенного в марте 2022 года, — говорит эксперт. — Вероятнее всего, что российская сторона предложит вернуться к прежнему соглашению, адаптировать его к новым реалиям, чтобы затем продолжить диалоги касательно его принятия и имплементации».

Вместе с тем в число представителей российской делегации вошли сразу несколько военных. Это также свидетельствует о том, что компонент безопасности — один из ключевых в грядущих переговорах, поясняет Денисов. «Заявить о 30-дневном перемирии — это одно. А реализовать — совершенно другое. Для этого необходимо предварительно согласовать большое количество параметров, связанных с прекращением огня и мониторингом этого режима. Если стороны будут сами следить за его исполнением, то результат точно не будет удовлетворительным».

По его словам, прежде всего военные смогут заняться вопросами, связанными с отведением вооружений, включая конкретные виды техники и расстояния. «Нужно обозначить, о каких видах вооружений может идти речь: тяжелые вооружения, стрелковые, минометы, танки и так далее. Затем определиться, от какой линии отводится эта техника. Вопросов множество. Военные в составе российской делегации призваны обсудить и договориться об этих параметрах».

Успехом переговоров как минимум можно будет считать сам факт встречи, продолжает собеседник агентства: «Это уже будет результатом. Пока не стоит забегать вперед и говорить, что в течение двух-трех дней будут проработаны все документы. Но в контексте безопасности может быть достигнут серьезный прогресс. Российскую сторону представляют специалисты высокого уровня, которые вполне могут разработать дорожную карту для прекращения боевых действий».

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