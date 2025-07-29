Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить план признания Палестины в качестве независимого государства, пишет газета The Times. Он рассчитывает тем самым снизить давление со стороны Лейбористской партии, где многие требуют немедленных шагов по признанию Палестины.

Стармер намерен объявить о своем решении уже на этой неделе — либо в специальной речи, либо на пресс-конференции, уточняет издание. Он изложит условия признания Палестины и расскажет, как Британия планирует ускорить поставки гуманитарной помощи в Газу.

Однако, как и в случае с Францией, признание не произойдет сразу. Лондон продолжит настаивать на прекращении огня и, возможно, на освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Это уже вызывает недовольство части министров и трети лейбористских депутатов, которые требуют немедленного признания, уточняет газета.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером G7, кто пообещал официально признать Палестину. Он планирует объявить о своем решении в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Ранее Париж обсуждал этот шаг с Лондоном и союзниками, предлагая сделать совместное признание. Макрон уверен, что сам факт признания Палестины может продвинуть мирный процесс.

На фоне кризиса в Газе фотографии истощенных детей, страдающих из-за тотальной израильской блокады, усилили давление на британское правительство. 25 июля аж 135 депутатов от лейбористов подписали письмо с требованием признать Палестину. Аналогичных действий требуют и мэры от Лейбористской партии, и руководство ее шотландского крыла.

Все это привело к тому, что 28 июля Стармер собрал экстренное заседание кабинета, чтобы обсудить ситуацию в Газе и помощь жителям. В тот же день, находясь в Шотландии вместе с Дональдом Трампом, он назвал ситуацию в Газе «отвратительной» и подчеркнул необходимость срочной помощи.

Если Британия также признает Палестину, она станет второй крупнейшей страной G7, решившейся на этот шаг. Эксперты полагают, что вслед за Лондоном признать Палестину могут и другие европейские страны, ранее скептически относившиеся к этому шагу.



