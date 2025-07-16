Кремль 16 июля призвал западные страны оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на прямые переговоры с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия по-прежнему готова к переговорам, но, по его словам, Киев якобы «‎‎избегает их под влиянием Запада».

В Украине же неоднократно уточняли, что открыты к диалогу, при этом российская сторона якобы продолжает избегать переговоров и затягивает время.

Песков подчеркнул: новый раунд прямых переговоров возможен только при согласованных действиях западных стран, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину к диалогу. Представитель Кремля при этом обвинил страны Запада в эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия Киеву и добавил, что Россия внимательно отслеживает эти поставки.

«Это бизнес. Поставки шли и раньше. Вопрос в том, кто платит. Сейчас за них платят некоторые европейцы. Французы и чехи платить отказались — начались разногласия», — отметил Песков.

Он также раскритиковал сообщения о том, что США готовят поставки Украине дальнобойных ракет. Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что президент Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским якобы спросил у того, почему украинцы не наносили удары по Москве и Петербургу дальнобойным оружием. Позже Белый дом заявил, что слова были вырваны из контекста, а сам Трамп подчеркнул, что не призывает к ударам по российской столице.

Песков признал, что из Берлина также звучали противоречивые заявления о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus, но добавил: «Остатки здравого смысла пока дают о себе знать, и поставок нет».

По словам Пескова, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не планируется, однако «при необходимости его можно быстро организовать».

Эти заявления прозвучали после того, как Трамп объявил о новой схеме: европейские союзники передают Украине американское вооружение, а США пополняют их запасы. Президент США также дал Москве 50 дней на достижение мирного соглашения, пригрозив «жесткими тарифами», если боевые действия продолжатся.

В Кремле на это отреагировали скептически. Бывший президент России Дмитрий Медведев назвал заявление «театральным ультиматумом» и заявил, что «России все равно».



