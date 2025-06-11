Президент США Дональд Трамп заявил, что все меньше верит в возможность заключения ядерной сделки с Ираном, несмотря на усилия Вашингтона добиться от Тегерана отказа от обогащения урана. В подкасте Pod Force One, вышедшем 11 июня, Трамп отметил: «Я думал, что у нас получится. Но сейчас я все меньше в этом уверен».

По его словам, иранская сторона, с которой идут «тяжелые» переговоры, использует тактику затягивания. Он подчеркнул, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие — независимо от исхода переговоров. «Конечно, лучше решить это без войны и без смертей. Но у меня уже нет прежнего оптимизма», — добавил он.

Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В то же время Россия заявила, что готова помочь урегулировать спор, в том числе вывезти избыточный обогащенный уран из Ирана для последующего превращения в топливо для гражданских АЭС. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил Вашингтону и Тегерану не только политическую, но и практическую поддержку, чтобы преодолеть разногласия.

Ранее СМИ сообщали, что Иран и США обсуждают создание международного консорциума, который взял бы под контроль иранскую программу по обогащению урана. Предполагалось, что в его состав войдут западные и региональные страны, а обогащение будет ограничено мирными целями.