ХАМАС заявил 2 июля, что готов обсудить перемирие по плану Дональда Трампа — но только в случае, если оно приведет к полной остановке войны в Газе. Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Трамп представил поддержанный США план 60-дневного перемирия в Газе. Однако движение пока официально не приняло этот план, озвучив лишь общую поддержку мирных усилий.

«Мы готовы и серьезно настроены на достижение соглашения», — заявил представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну. По его словам, движение примет только такое предложение, которое «однозначно ведет к полному завершению войны».

Ожидается, что представители палестинцев встретятся в ближайшие дни в Каире с посредниками из Египта и Катара для обсуждения условий. Египетский источник Guardian подтвердил подготовку встречи, но не сообщил подробностей повестки.

Неясно, означает ли это, что ХАМАС отказался от текущего проекта Трампа, который тот согласовал с Тель-Авивом. Президент США заявил на своей платформе Truth Social, что израильтяне согласились на условия перемирия.

«Израиль согласился на необходимые условия. В течение 60-дневного ПЕРЕМИРИЯ мы будем работать со всеми сторонами, чтобы завершить войну», — написал Трамп.

Однако остаются вопросы. Тель-Авив официально не подтвердил, на какие именно условия он согласился. Ранее Трамп уже делал подобные заявления, но они быстро рушились на фоне обострения боевых действий и срывов обменов пленными.

В тот же день министр по стратегическим делам Израиля Рон Дермер встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Трамп поблагодарил посредников из Катара и Египта и призвал ХАМАС принять предложение.

«Лучше не будет — будет только хуже», — пригрозил американский президент.

На этом фоне Израиль усиливает обстрелы Газы. По данным гражданской обороны сектора, в результате израильских авиаударов 2 июля погибли как минимум 14 человек. В аль-Маваси, ранее объявленном Израилем «зоной безопасности», удар по палатке с вынужденными переселенцами унес жизни пяти человек из одной семьи.

В Газе, в результате ночной атаки по жилому дому, погибли четверо членов одной семьи. Еще пять человек были убиты в Дейр эль-Балахе при ударе дрона.