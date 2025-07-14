Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама призвал демократов перестать «заниматься самокопанием» и проявить решительность и конкретные действия в условиях правления Дональда Трампа.

«Хватит ныть и сворачиваться в позу эмбриона. Демократам нужно собраться и стать жестче», — заявил он, подчеркнув необходимость отстаивать свои ценности. По его словам, сейчас не время для пассивности: «Не говорите, что вы демократ, но разочарованы и ничего не делаете. Именно сейчас и нужно действовать, особенно в защите свободы слова».

Обама призвал однопартийцев направить усилия на губернаторские выборы в Нью-Джерси и Вирджинии, назвав их «отправной точкой» для восстановления позиций партии. Мероприятие, организованное губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи и его женой Тэмми, собрало 2,5 миллиона долларов для Национального комитета Демократической партии, часть которых пойдет на кампанию в самом штате.

Экс-президент раскритиковал внутрипартийные распри, призвав перейти от риторики к реальным решениям.

«Мне все равно, как сильно вы любите рабочих, если они не могут купить жилье, потому что законы вашего штата делают строительство невозможным, а зонирование запрещает многоквартирные дома», — заявил он, обнажив противоречия однопартийцев.

В фокусе критики Обамы оказался феномен NIMBY («только не в моем районе») — система двойных стандартов, когда политики голосуют за прогрессивные инициативы, но блокируют их реализацию в собственных престижных округах.

Выступая на фоне возвращения Трампа к власти, Обама отметил отсутствие «ограничителей» в Республиканской партии, раскритиковал тарифные войны с союзниками и предостерег от автократических тенденций, которые, по его словам, угрожают правам американцев. Он призвал учреждения, включая юридические фирмы и университеты, противостоять давлению администрации.

«Нам нужно проявить смелость, чтобы отстаивать свои ценности и будущее страны для наших детей и внуков», — заключил он, выразив уверенность, что активные действия в ближайшие полтора года помогут демократам вернуть влияние.

В прошлом месяце Барак Обама предупредил, что США «опасно близки» к более автократическому правительству, призвав американцев бороться за свободу слова «не только тогда, когда это легко и модно».

«Сейчас складывается ситуация, когда каждому из нас предстоит пройти испытание — и тогда нам придется определиться, во что мы по-настоящему верим», — добавил он.