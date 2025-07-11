ПОЛИТИКА
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Россия закрыла консульство Польши в Калининграде
В Москве заявили, что таков ответ на «враждебные действия» Варшавы. В Польше обещают «адекватный ответ»
Россия закрыла консульство Польши в Калининграде
/ Public domain
11 июля 2025 г.

Россия объявила о закрытии польского консульства в Калининграде с 29 августа в ответ на прекращение работы российского консульства в Кракове. Об этом 12 июля сообщило МИД РФ, заявив, что меры польской стороны были «необоснованными и враждебными».

Варшава ранее обвинила российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра в мае 2024 года. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал закрытие российского консульства в Кракове «ответом на возмутительный акт саботажа». Москва отвергла обвинения, назвав их проявлением «русофобии».

МИД РФ уточнил, что польский поверенный в делах был вызван в пятницу, и ему официально передано уведомление об отзыве согласия на работу консульства в Калининграде.

Польша, в свою очередь, пообещала ответить на действия Москвы. Представитель польского МИД Павел Вроньский заявил, что реакция будет «адекватной».

Калининградская область — окруженный странами ЕС российский эксклав, который занимает стратегически важное положение. Регион является одной из самых потенциально напряженных точек в отношениях между Россией и НАТО после начала полномасштабной войны в Украине.

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