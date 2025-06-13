ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль создал военную базу прямо в центре Ирана
Разведка Израиля готовила атаку на иранские ядерные установки несколько лет, создав секретные базы возле ключевых военных объектов, сообщают СМИ
Израиль создал военную базу прямо в центре Ирана
Представители израильских спецслужб у мониторов / Reuters
5 часов назад

Израильская разведка «‎Моссад»‎ тайно создала базу беспилотников в самом центре Ирана и использовала ее для ударов по военным и ядерным объектам, сообщает издание Ynet, ссылаясь на источники в израильских спецслужбах.

Портал отмечает, что израильские шпионы заранее внедрили в Иран дроны, начиненные взрывчаткой. Их разместили непосредственно у иранских зенитно-ракетных комплексов и ядерного комплекса в Натанзе. В ночь на 13 июня Израиль активировал эти системы и нанес удары по иранским системам ПВО и ракетным установкам класса «земля-земля» в Керманшахе. Израильские источники Ynet утверждают, что эти ракеты якобы представляли прямую угрозу безопасности Израиля.

Секретная база в центре Ирана была лишь частью более широкой диверсионной кампании, сообщает журналист Axios Барак Равид. По его данным, израильские агенты использовали замаскированные автомобили, на которых были установлены мини-ракеты — рано утром 13 июня они уничтожили часть иранской ПВО и обеспечили воздушное превосходство израильским ВВС.

Эта операция, готовившаяся несколько лет, стала частью масштабного наступления, которое началось по приказу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отмечает издание. Одной из главных целей операции были иранские физики-ядерщики: Израиль планировал убить как минимум 25 ведущих ученых Ирана. 

Пока иранские СМИ сообщили о гибели шести физиков, которые руководили проектами на ядерных центрах в Натанзе и Фордо.

Несмотря на публичные заявления США о непричастности, источники Ynet утверждают: Вашингтон был заранее уведомлен и, возможно, даже координировал действия с Израилем. Как минимум США делились разведданными с Израилем, допускают собеседники издания. 

Госсекретарь США Марко Рубио поспешил заявить, что Вашингтон не участвовал в военном нападении Израиля. Президент Дональд Трамп позже заявил, что Штаты будут защищать Израиль от возможного иранского возмездия.


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