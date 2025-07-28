США пересматривают оборонные бюджеты и могут сократить свое военное присутствие в Европе на 30%, сообщает Politico со ссылкой на источники в НАТО.

По их данным, Пентагон завершает новую глобальную переоценку размещения войск. Самые большие изменения ждут Германию.

Сейчас на европейском континенте размещены от 90 до 100 тыс. американских военнослужащих. Из них около 35 тыс. находятся в Германии — в 35 муниципалитетах. Ключевые объекты включают авиабазу Рамштайн, учебный центр Графенвер — крупнейший за пределами США, а также штаб-квартиру американских армий в Европе и Африке в Висбадене.

По оценке эксперта Германского совета по международным отношениям Айлин Матле, Пентагон может вывести до 20 тыс. военнослужащих — это те самые силы, которые были переброшены в 2022 году при Джо Байдене после начала войны между Россией и Украиной. Даже после этого США сохранят значительное присутствие в Европе — останется до 70 тыс. военных.

Берлин по-прежнему зависит от американской армии, уточняет издание. Бундесвер сталкивается с нехваткой техники и проблемами боеготовности, особенно на фоне войны в Украине и растущей угрозы со стороны Москвы, отмечает Politico. Присутствие США не только обеспечивает безопасность Европы, но и служит интересам Вашингтона — от Ближнего Востока до Африки.

Германия опасается, что внимание США сместится в Индо-Тихоокеанский регион. Министр обороны Борис Писториус на этой неделе посетил Вашингтон, чтобы добиться ясности. По итогам поездки министр разочарованно признал: США пересматривают приоритеты, а Европе не стоит рассчитывать на их вечную поддержку.

Но в штаб-квартире НАТО в Брюсселе видят ситуацию иначе. Американский посол при альянсе Мэттью Уитакер пообещал: «никаких сюрпризов» не будет. Однако конкретных решений Берлину пока не озвучили.

Финальный доклад Пентагона ожидается к сентябрю. До тех пор Германия остается в ожидании — и в тревоге.





