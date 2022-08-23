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Бермуды частично отменили санкции против России
Власти Бермудских островов выдали Управлению гражданской авиации лицензию, предусматривающую частичную отмену торговых санкций для облегчения репатриации самолетов из России
Бермуды частично отменили санкции против России
Бермуды частично отменили санкции против России / Others
23 августа 2022 г.

Власти Бермудских островов (заморская территория Великобритании) выдали Управлению гражданской авиации (BCAA) лицензию, предусматривающую частичную отмену торговых санкций для облегчения репатриации самолетов из России, документ опубликован на сайте BCAA.

Он позволит выдавать индивидуальные разрешения юридическим или физическим лицам и специальные разрешения на полеты воздушным судам при соблюдении двух условий: перелет осуществляется от имени владельцев, не являющихся гражданами России; эти самолеты смогут вылететь в любую точку мира вне РФ.

Опубликован также перечень 565 регистрационных номеров самолетов, которыми управляют разные российские авиакомпании: «Аэрофлот» (и его «дочки» — «Россия» и «Победа»), S7, AirBridgeCargo, Azur Air, Smartavia, Utair и другие.

По оценкам министерства транспорта РФ, Росавиации и аналитиков, из 980 воздушных судов российского авиапарка от 730 до 770 имели бермудскую регистрацию. После вторжения РФ в Украину острова приостановили действие летных сертификатов зарегистрированных на Бермудах самолетов российских компаний, затем правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами, регулирующего порядок надзора за зарегистрированными на этой территории самолетами.

Также президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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