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Рассел Кроу: «Я так люблю Турцию»
Обладатель премии «Оскар», новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу призвал своих поклонников посетить Турцию. «Какая это бесконечно увлекательная и красивая страна», — признался он в соцсетях
Рассел Кроу: «Я так люблю Турцию»
Рассел Кроу: «Я так люблю Турцию» / Others
24 августа 2022 г.

Обладатель премии «Оскар», новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу в своем Twitter-аккаунте призвал своих поклонников посетить Турцию.

«Я так люблю Турцию. Какая это бесконечно увлекательная и красивая страна. Если вы никогда не были в Турции, вам действительно стоит отправиться в поездку в эту страну», — написал Кроу.

Пост актера набрал большое количество лайков и ретвитов.

В 2014 году в Турции проходили съемки фильма «Искатель воды», главную роль в котором сыграл Кроу. Также эта картина стала для него дебютной в качестве режиссера.

Туристический поток в Турцию в 2022 году растет колоссальными темпами. С января по июль 2022 года страну уже посетилиболее 23 млн иностранных туристов, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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