Обладатель премии «Оскар», новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу в своем Twitter-аккаунте призвал своих поклонников посетить Турцию.

«Я так люблю Турцию. Какая это бесконечно увлекательная и красивая страна. Если вы никогда не были в Турции, вам действительно стоит отправиться в поездку в эту страну», — написал Кроу.

Пост актера набрал большое количество лайков и ретвитов.

В 2014 году в Турции проходили съемки фильма «Искатель воды», главную роль в котором сыграл Кроу. Также эта картина стала для него дебютной в качестве режиссера.

Туристический поток в Турцию в 2022 году растет колоссальными темпами. С января по июль 2022 года страну уже посетилиболее 23 млн иностранных туристов, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.