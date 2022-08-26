На фоне сообщений о вероятности ядерной войны в России в несколько раз выросли продажи йодида калия и измерителей радиации, пишет Forbes со ссылкой на сервис аналитики работы интернет-ритейлеров Moneyplace.

На российских маркетплейсах Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем. В июне и августе ажиотажный спрос падал — аналитики говорят, что «на новостной волне самые эмоциональные покупки уже были сделаны ранее».

Самыми раскупаемыми препаратами оказались таблетки «Йод+Селен» от «Биакон», таблетки йодида калия от Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода от GLS.

Йодид калия (стабильный изотоп йод-127) рекомендуется принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения, для нейтрализации радиоактивного изотопа йод-131. Последний — один из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, который может накапливаться в щитовидной железе и становиться причиной злокачественных новообразований.

Ажиотаж затронул и приборы для измерения уровня радиации. С 1 по 22 августа совокупные продажи дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросли на 161% по сравнению с июлем. В одном только августе продажи на Wildberries выросли в 3,6 раза. Объем продаж приборов для измерения радиации на этом маркетплейсе до июня был минимальным, говорят в Moneyplace.

В последние месяцы большую часть продаж таких приборов на обоих маркетплейсах обеспечили дозиметры брендов СОЭКС, Radiascan и Radex. При этом цены на приборы для измерения дозы радиации падают: в августе они снизились совокупно на 10%.

Всплеск спроса на йодид калия после вторжения РФ в Украине произошел не только в России. Еще в марте Daily Mail писала о пропаже таблеток йодида калия из американских аптек и супермаркетов, торгующих безрецептурными препаратами.

Дефицит был связан с тем, что американцы запасались йодидом калия на случай ядерной войны или радиоактивного поражения из-за взрыва на одной из украинских атомных электростанций. Таблетки от радиации, писала«Русская служба Би-би-си», на фоне сообщений о боях вокруг украинских АЭС скупали и в Европе.