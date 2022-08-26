Ближайшие зимы из-за роста цен на электричество будут непростыми для населения Бельгии, заявил премьер-министр королевства Александр Де Кро, передает RTBF.

«Следующие пять-десять зим будут трудными. Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители», — сказал он.

​​​​​​​Де Кро призвал жителей страны готовиться к сложным для бельгийской экономики временам. «По сути, нам необходимо снизить зависимость от газа и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии. Для того, чтобы не зависеть от мировых цен на газ, которые мы не можем контролировать. Нам придется выбраться из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему», — сказал премьер-министр.

По мнению Де Кро, Бельгия может справиться с кризисом, если граждане поддержат друг друга в эти трудные времена. «Мы можем сделать это с необходимой уверенностью в себе и решительностью», — заявил премьер-министр.

Этим летом Европа столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным установившимися на континенте жарой и небывалой засухой, а также действиями России. На этой неделе и без того высокие цены на газ продолжилирост — триггером послужило заявление «Газпрома» о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток-1» на период с 31 августа по 2 сентября. ​​​​​