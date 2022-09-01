ПОЛИТИКА
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Немецкий офис JPMorgan обыскали по делу о крупнейших махинациях в ФРГ
В этом году уже прошли обыски в германских офисах Barclays, Bank of America и Morgan Stanley. Мошенническая схема cum-ex, по некоторым оценкам, обошлась немецким налогоплательщикам в 12 млрд евро
Немецкий офис JPMorgan обыскали по делу о крупнейших махинациях в ФРГ
Фото: FT / Others
1 сентября 2022 г.

30 и 31 августа немецкие власти провели обыски в офисе американского банка JPMorgan, пишут местные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры Кельна, сообщившей об обыске в неназванном банке и домах четверых его сотрудников, и пресс-службы самого JPMorgan.

Обыски стали частью масштабного расследования налоговых махинаций. В JPMorgan заявили, что сотрудничают с германскими властями. Речь идет о так называемых схемах cum-ex, когда акции покупаются незадолго до выплаты дивидендов и продаются вскоре после этого. Затем несколько раз оформляется возврат налога на доход с капитала, по факту уплаченного один раз. Такие схемы применялись до 2012 года, затем германское законодательство в соответствующей части было изменено.

Многие годы в ФРГ не контролировали выдачу бумаг о налоговом вычете, хотя еще в далеком 1992 году сотрудник министерства финансов во Франкфурте-на-Майне заметил подозрительные сделки на бирже и обнаружил дыру в законодательстве, отмечают местные расследователи. Его доклад по какой-то причине не заинтересовал ни законодателей, ни политиков. Прокуратура Кельна, которая расследует целый массив уголовных дел под общим названием cum-ex, считает, что произошло это благодаря главному фигуранту скандала Ханно Бергеру (Hanno Berger). Тот в начале 90-х был сотрудником налоговой службы Франкфурта-на-Майне, а затем стал помогать крупным банкам и фондам «оптимизировать» налоги. Именно Бергер, как полагают в немецкой прокуратуре, усовершенствовал комбинации с участием десятков компаний, чтобы масштабное воровство налогов не бросалось в глаза. Обвинения в свой адрес Бергер, который находится в Швейцарии и отказывается ехать на судебный процесс в ФРГ, категорически отрицает.

Расследование этого налогового скандала идет в Германии с 2018 года. По данным следствия, из-за этой мошеннической схемы государство недополучило налоги на сумму около €12 млрд.

Как заявляют германские власти, расследование затронуло более 100 банков из разных стран, в нем уже более 1,5 тыс. подозреваемых. Ранее в нынешнем году прошли обыски в германских офисах Barclays, Bank of America и Morgan Stanley. Также расследование затронуло BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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