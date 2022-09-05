Численность железнодорожных войск может быть увеличена для ускорения работы над расширением БАМа и Транссиба, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина. В нем говорится, что формирование двух железнодорожных корпусов вне численности вооруженных сил России может потребовать, по оценке военного ведомства, 254 млрд рублей из бюджета, а возможные сроки, по оценке ОАО РЖД, составят 1,5-2 года.

Сейчас железнодорожные войска работают на участке БАМа Улак — Февральск протяженностью 340 км. Им поручено строительство 19 объектов. Заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков в августе сообщил телеканалу «Звезда», что в 2022 году планируется завершить работу на десяти объектах, три из них уже сдали. В следующем году предполагается сдать еще девять объектов.

В РЖД сообщили, что на стройке Восточного полигона железных дорог занято около 1800 военных железнодорожников. «Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении их к работам на БАМе и Транссибе в рамках третьего этапа», — отмечали в компании.

Увеличить численность железнодорожных войск на БАМе год назад также просил помощник президента Игорь Левитин. В письме президенту он отмечал, что «задачи по выполнению отдельных работ по строительству, ремонту железнодорожных путей и искусственных сооружений могут быть выполнены железнодорожными войсками».

Левитин предлагал ежегодно до 2030 года резервировать средства, поступающие в бюджет за выполненные работы на Восточном полигоне, «для дальнейшего направления их на содержание и оснащение» железнодорожных войск, Владимир Путин с ним согласился.

Опыт привлечения железнодорожных войск к расшивке узких мест Восточного полигона позитивный, указал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, «обязательно нужно тиражировать, особенно в условиях санкций, когда это направление становится основным для ряда грузов». Эксперт отметил, что пока не введены вторичные санкции, нельзя упустить благоприятный момент для закупки оборудования и техники в Китае, особенно с учетом крепкого рубля. В 2023 году, по его мнению, ситуация может существенно ухудшиться из-за ослабления рубля и дополнительных ограничений, которых будут опасаться китайские поставщики.