Специальные сессии обеих палат парламента Великобритании, в ходе которых депутаты и лорды смогут выразить свои соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II, будут длиться в пятницу 10 часов, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что изначально сессии как в Палате общин, насчитывающей 650 депутатов, так и в Палате лордов, число которых в настоящий момент составляет около 800 человек, должны были начаться в 09:30 по местному времени, однако они были перенесены на 12:00. Таким образом, британские парламентарии будут иметь возможность выступить с речью и отдать дань уважения королеве вплоть до 22:00.

Как указал телеканал, в мероприятии также примет участие премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая, как и другие члены кабмина, является депутатом Палаты общин. При этом никакие другие вопросы в парламенте не будут обсуждаться в пятницу, если только не произойдет нечто очень важное.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз. Его официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября, об этом пишет Times. По данным издания, 9 сентября король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. СМИ предположили, что в районе полудня пройдет их встреча с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. «Выражаю искренние соболезнования королевской семье, народу и правительству дружественной и союзнической Великобритании», — написал президент в Twitter.

О серьезных проблемах со здоровьем монаршей особы стало известно в прошлом году. Тогда королевские медики говорили о некоторых «сложностях с мобильностью» королевы Елизаветы II. Сама она появлялась на публике с тростью. Проблемы со здоровьем послужили причиной ряда изменений в устоявшейся придворной жизни. Особенно сильные опасения по поводу здоровья появились в конце июля.

Королева практически не принимала участия в празднествах по поводу 70-летия своего восшествия на престол в начале июня, а в июле 2022 Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме.