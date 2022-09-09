Германию этой осенью ожидают яростные и масштабные протесты, «недели и месяцы недовольства». По оценкам ряда экспертов, угроза достигла рекордного за последние десятилетия уровня, и потенциал беспорядков, которые могут начаться еще до того, как население ощутит финансовые потери из-за энергетического кризиса, только растет, пишет Die Welt.

Индекс социальной стабильности в Германии упал за один квартал 2022 года почти на целый пункт и составляет сейчас шесть единиц. Шкала варьируется от 0 до 10, где 0 — это большой риск беспорядков, а 10 свидетельствует о высоком уровне гармонии в обществе. Растущее недовольство у населения ФРГ в первую очередь связано с ростом повседневных расходов, объясняет Die Welt. Дорогая энергия и еда привели к рекордному за последние пять десятилетий росту инфляции.

В то же время многие граждане возмущены из-за той политики, которую проводит Берлин. Рейтинг популярности «светофорной коалиции» достиг исторического минимума. То же самое произошло с индексом потребления. Люди предпочитают экономить деньги, так как не знают, чего ждать в будущем. Индекс политического риска в Германии, рассчитываемый компанией GeoQuant, также скакнул вверх и достиг рекордного значения: показатель выше, чем во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также миграционного кризиса на рубеже 2015 и 2016 годов.

Малый бизнес опасается за свое выживание. Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления. Крупные международные концерны, работающие на территории Германии, готовятся к переносу своей деятельности в другие европейские столицы из-за возможности перебоев с электричеством.

В отличие от Франции в ФРГ не сложилась традиция участвовать в массовых протестах, чтобы выразить свое недовольство по поводу политических решений властей. Но сейчас всё может измениться, и на улицу выйдут местные «желтые жилеты», предостерегает Die Welt.

7 сентября глава Deutsche Bank Кристиан Севинг, выступая на мероприятии Handelsblatt Banking Summit во Франкфурте, заявил, что рецессия в Германии является неизбежной на фоне трудностей, с которыми компании и потребители сталкиваются ввиду высокой инфляции. Экономика достаточно сильна, чтобы справиться с грядущей рецессией, добавил он, указав на сильные балансовые ведомости предприятий и сравнительно низкую, по международным стандартам, долговую нагрузку, тем не менее Севинг призвал центробанки к решительным мерам по борьбе с инфляцией.

«Чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее напряженность и выше вероятность социальных конфликтов», — указал глава крупнейшего банка Германии.