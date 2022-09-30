В то время как лидеры Китая, России и некоторых государств Центральной Азии встречались в узбекском городе Самарканде на ежегодной встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), между двумя государствами-членами объединения — Кыргызстаном и Таджикистаном — вспыхнули ожесточенные пограничные столкновения, в результате которых погибло не менее 94 человек.

С обеих сторон также сообщалось о сотнях случаев ранений людей, пока 16 сентября не было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако региональные эксперты не слишком оптимистичны в отношении перехода прекращения огня в прочный мир.

«Интересно, что кыргызско-таджикские столкновения происходили во время заседания ШОС», — говорит Отабек Омонкулов, узбекский ученый, чья работа связана с политикой в ​​Центральной Азии.

Молчание, поддерживаемое Узбекистаном и Казахстаном, двумя центральными государствами, которые выступали посредниками между Кыргызстаном и Таджикистаном во время прошлых столкновений, заставляет многих экспертов задаваться вопросом, перешло ли региональное соперничество точку деэскалации, сказал TRT World Омонкулов.

И Узбекистан, и Казахстан, которые являются двумя бывшими советскими странами, недавно избрали осторожную политическую линию в отношении своих контактов с Москвой, оставаясь нейтральными в украинском конфликте.

«Никто не держит их в узде», — говорит Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооружений (RUSI), британского аналитического центра, имея в виду то, как внешние евразийские державы решили не вмешиваться в кыргызско-таджикский конфликт. Столкновения вынудили более 137 000 кыргызских мирных жителей бежать из приграничных районов, тем не менее Таджикистан обвинил Кыргызстан в провоцировании недавних боев.

Почему сейчас?

Пантуччи считает, что линия Таджикистана может быть связана с «общей позицией в правительстве», поскольку президент Эмомали Рахмон, возглавлявший бывшую советскую республику с 1994 года, недавно показал некоторые признаки того, что вскоре может уйти в отставку.

В результате, по словам Пантуччи, продолжающийся в Душанбе процесс преемственности, который во многом связан с наследием Рахмона, может вызвать некоторую нервозность у таджикского руководства. Но он также добавляет, что нынешняя напряженность не является особенно новой. «На самом деле столкновения, которые мы недавно наблюдали на границе, восходят еще до падения Кабула», — говорит он. По его словам, спорные претензии на приграничные регионы являются основным источником продолжающейся напряженности между двумя государствами.

Самая последняя причина эскалации напряженности может быть связана со взаимными обвинениями в том, что одна сторона блокирует доступ другой стороны к источникам воды, напоминает Пантуччи. Хотя трудно определить настоящий триггер, он считает, что недавняя напряженность является «продолжением того, что происходит уже год с небольшим».

Кыргызско-таджикские столкновения также являются источником головной боли для России, которая, похоже, застряла в своем наступлении в Украине. Москва имеет сильное влияние на оба государства. «Я уверен, что им не нравится видеть кыргызско-таджикскую драку, но в прошлом они ничего не предпринимали по этому поводу», — говорит Пантуччи.

Президент России Владимир Путин, ведущий голос в ШОС, которую он хочет превратить в альтернативный альянс против доминирования Запада, призвал обе стороны «предпринять шаги для скорейшего урегулирования ситуации».

Камаль Алам, военный аналитик и внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета, видит политическую подоплеку Запада в недавних пограничных столкновениях между двумя центральноазиатскими государствами, имеющими тесные связи с Россией.

«Некоторые говорят, что это связано с общей агитацией России, вдохновленной США, чтобы дестабилизировать весь российский фланг в Центральной Азии, — сказал TRT World Алам. — Я думаю, что они (США) не подталкивают их напрямую. Но скорее это стратегия по расшатыванию подбрюшья России», — добавляет он, имея в виду Среднюю Азию, критически важный регион, находящийся под влиянием Москвы с XIX века.

Искусственные границы

Эксперты считают, что реальная проблема между Кыргызстаном и Таджикистаном восходит к искусственным среднеазиатским границам, в основном проведенным бывшим Советским Союзом, коммунистическим государством, которое создало среднеазиатские республики, разделив между собой преимущественно тюрконаселенный регион.

«Хотя у кыргызов и таджиков граница протяженностью 970 км, более 400 км не согласованы между двумя государствами до сих пор, — говорит Омонкулов. — У них постоянно возникают проблемы на этих оспариваемых приграничных территориях, потому что обе стороны заявляют о своем суверенитете».

По данным кыргызских властей, за последние 12 месяцев в этих приграничных районах произошло более сотни отдельных столкновений, говорит Омонкулов. Обе страны отказываются идти на какие-либо уступки другой стороне, что потенциально увеличивает вероятность вооруженного конфликта, считает академик.

По словам Омонкулова, во время недавних столкновений Бишкек закрыл свои границы с Таджикистаном, что нанесло удар по торговле Душанбе, которая идет через Кыргызстан через Среднюю Азию.

«Столько сообществ разделено по этим границам, что это устраивало СССР, но не местных жителей. Немного похоже на индийско-пакистанскую границу или афгано-пакистанскую границу. Так что главная проблема — это неверные границы, бросающие вызов истории, — говорит Алам. — Теперь национализм и геополитика объединяются для сверхдержав и региональных держав, вызывающих трения».