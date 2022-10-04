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В Казахстане с 21 сентября ИИН получили около 70 тысяч россиян
Также около 200 000 россиян пересекли границу с Казахстаном с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация
В Казахстане с 21 сентября ИИН получили около 70 тысяч россиян
Фото: CNN / Others
4 октября 2022 г.

В Казахстане с 21 сентября индивидуальный идентификационный номер (ИИН) получили около 70 тысяч россиян, сообщил журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Он напомнил, что ИИН присваивается нерезидентам не только для получения банковских карт, но и для фиксации нарушений. «Для нас, как для страны, важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию, поэтому присваивается ИИН, то есть присваивается номер и фиксируется во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать», — отметил Мусин.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил 4 октября, что в страну с 21 сентября въехали более 200 тысяч российских граждан, выехали порядка 147 тысяч. Он отметил, что с момента объявления мобилизации на границах России и Казахстана наблюдались заторы, но с 3 октября ситуация нормализовалась.

Кроме того, глава казахстанского ведомства прокомментировал порядок для экстрадиции и выдачи граждан России. По его словам, первое основание — это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по законодательству Казахстана тоже признается уголовно наказуемым деянием. Также должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами России сама процедура, отметил Ахметжанов.

Глава МВД пояснил, что запрос о выдаче направляется генеральным прокурорам России и Казахстана, после чего начинается процедура рассмотрения: было ли совершено уголовно наказуемое деяние, признается ли оно в Казахстане уголовным преступлением.

«Но есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, — если имеется статус беженца и другие правовые основания», — сказал Ахметжанов.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в этот же день сказал журналистам, что переизбытка рублевой массы в стране не отмечается. Он уточнил, что в настоящее время пока не установлено никаких порогов, при достижении которых будут приниматься меры, в случае необходимости Минфин обсудит ситуацию с Нацбанком страны.

29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с притоком россиян в страну поручил чиновникам усилить контроль за миграцией и за общественным порядком.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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