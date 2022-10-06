В Германии по-прежнему широко распространены антимусульманские и антисемитские настроения. Это следует из исследования, опубликованного Консультативным советом (SVR) по интеграции и миграции. Пострадавшие группы различаются по своему происхождению, а также по опыту дискриминации.

Почти 48% респондентов указали, что считают, что «ислам несовместим с немецким обществом», а 29% предложили ограничить практику ислама в стране. «Негативное отношение к исламу широко распространено во всех исследованных группах — как с миграционным прошлым, так и без него», — отмечают исследователи в своем отчете.

Почти 44% опрошенных немцев заявили, что мусульманские организации должны контролироваться государственными службами безопасности, и только 16% выступили против такого шага. Немного чаще антиисламские настроения были распространены среди мигрантов, прибывших в Германию из немусульманских стран. Однако, согласно отчету, люди, имевшие социальные контакты с мусульманами, были менее склонны к антиисламским настроениям.

Исследователи из SVR также проанализировали антисемитские настроения в немецком обществе и пришли к выводу, что антисемитизм также широко распространен как среди коренных немцев, так и среди мигрантов в стране. «Негативное отношение к людям мусульманского и иудейского вероисповедания вызывает разногласия и подрывает социальную сплоченность. Однако такого отношения придерживаются не только люди без миграционного происхождения, но и люди с миграционным прошлым», — говорится в докладе.

«Для многонационального общества антимусульманские и антисемитские настроения являются серьезной проблемой, — говорит Ян Шнайдер, руководитель научного отдела SVR. — Они ставят под угрозу социальную сплоченность и, в худшем случае, приводят к насилию».

Ученые сделали общие выводы о необходимости профилактической работы и курса на максимальный культурный обмен. Возможности для него должны быть «низкопороговыми», то есть доступными для всех. Один из авторов исследования предлагает создавать такие инициативы на муниципальном уровне. Особенно эффективны они могут быть среди молодежи, а также в религиозных общинах.

Германия с населением более 84 млн человек занимает второе место по численности мусульман в Западной Европе после Франции. По официальным данным, здесь проживает около 4,7 млн мусульман. В последние годы в стране наблюдается рост расизма и исламофобии, подпитываемых пропагандой крайне правых групп и партий, которые использовали кризис с беженцами и пытались посеять страх перед иммигрантами.

В 2021 году власти Германии зарегистрировали не менее 662 преступлений на почве исламофобии. Более 46 мечетей подверглись нападениям в период с января по декабрь прошлого года, и по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате антимусульманского насилия.