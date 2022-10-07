По мере того как российское вторжение в Украину затягивается, загоняя в угол и Кремль, и российского президента, многие западные эксперты пребывают в приподнятом настроении, обвиняя Россию в ужасных событиях, происходящих по всему миру, включая недавние взрывы на на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Но Джеффри Сакс, всемирно известный американский профессор экономики, предполагает обратное. Так, во время телевизионного выступления в программе Bloomberg профессор высказал мнение, что трубопровод «Северный поток», по которому российский газ поступает в Европу, был атакован США, что вынудило телеведущих отключить его от эфира.

«Существуют значительные косвенные доказательства того, что уничтожение «Северного потока» — это операция США, возможно, совместно с другими странами НАТО», — сказал TRT World Сакс, профессор Колумбийского университета, где он также возглавляет Центр устойчивого развития.

«Хотя нет ничего определенного, доказательства на данном этапе указывают на США как на наиболее вероятную причину событий», — добавляет он. Комментарии Сакса прозвучали на фоне еще одного его непопулярного мнения о том, что западный нарратив о «неспровоцированном нападении» Москвы на Киев является ошибочным аргументом. «Попытка США протолкнуть НАТО в Украину и Грузию была ключевой причиной этой войны», — считает Сакс.

Профессор, которого журнал Time неоднократно включал в список 100 самых влиятельных мировых лидеров, приводит различные доказательства своего аргумента о диверсиях со стороны США. В начале февраля, почти за три недели до нападения России на Украину, президент Байден предупредил: «Мы положим конец» Северному потоку, если Россия применит военную силу против Украины, напоминает профессор. «Конечно, поздравительный твит бывшего министра иностранных дел Польши Радека Сикорского «Спасибо, США» тоже очень наводит на размышления», — добавляет Сакс.

Но это еще не все.

«Есть много сообщений о том, что самолеты США пролетали над районом трубопровода за несколько часов до взрыва. Я не могу самостоятельно проверить эти утверждения, но они широко распространены», — добавил профессор.

Москва отрицает свою причастность к взрывам трубопроводов, которые препятствуют поставкам российского газа в такие страны, как Германия, что является жизненно важным источником доходов Кремля. В результате взрывать трубопроводы невыгодно России, у которой, по мнению Сакса и других экспертов, нет рациональных причин для его уничтожения. Путин обвинил США в атаке на газопроводы. «Есть лишь несколько стран, кроме США, у которых есть возможность [и мотивация] взорвать трубопровод. У США также есть опыт разрушения инфраструктуры других стран, в том числе советского трубопровода в 1980-х», — рассуждает Сакс.

Таинственные диверсии

После четырех взрывов западные СМИ опубликовали статьи, обвиняющие Россию в саботаже неисправных трубопроводов. С самого начала как западные СМИ и лидеры, так и россияне соглашались с тем, что утечки из трубопроводов произошли в результате саботажа и не были случайными. Те, кто хотел присоединиться к американскому нарративу, обвиняли Россию в диверсиях, но «дело в том, что во всем мире, когда я разговариваю с людьми, они думают, что это сделали США», сказал Сакс во время выступления в эфире Bloomberg.

«Даже репортеры наших газет, которые имеют к этому отношение, говорят мне «конечно» (это сделали США), но в наших СМИ об этом не сообщается», — добавил он.

Грегори Саймонс, адъюнкт-профессор Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета, входит в число экспертов, которые решили усомниться в утверждениях Запада в отношении украинского конфликта, следуя известному высказыванию французского философа Рене Декарта о том, что «для того, чтобы искать истину , необходимо хоть раз в жизни усомниться, насколько это возможно, во всех вещах».

«Если провести анализ затрат и выгод в отношении того, кто получает выгоду, будет только один явный бенефициар, особенно с учетом времени, которое не случайно, — сказал Саймонс TRT World, имея в виду США. — Время взрывов произошло, когда Германия говорила о смягчении [своей] позиции в отношении санкций против России в обмен на газ».

Саймонс считает, что взрыв трубопровода не в интересах Германии, потому что в крупнейшей экономике Европы растет общественное недовольство нехваткой энергии и приближением зимы. «Полицейское насилие в отношении населения прекратится только тогда, когда затраты перевесят любые преимущества жестких и принудительных мер, направленных на то, чтобы оставаться в соответствии с интересами США», — говорит он.

Он также задается вопросом, как это послужит интересам России. Он обращает внимание на то, что взрывы произошли в датских и шведских территориальных водах, а не ближе к России, а значит, это было бы более рискованно для Москвы в оперативном отношении. Профессор также напоминает, что россияне могли «просто перекрыть подачу газа», если бы хотели наказать Запад. «В нынешней ситуации Россия потеряла свое влияние на Германию и ЕС, потому что не может поставлять или отказывать в поставке газа через действующий трубопровод. Это было бы действительно глупым шагом», — говорит он.

США не любят «Северный поток»

США исторически рассматривали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2»как распространение российского влияния в Европе через Германию. В 2014 году Кондолиза Райс, бывший воинствующий госсекретарь США, открыто заявила, что Вашингтон стремится уменьшить зависимость Европы от российских энергетических платформ и усилить свою зависимость от американских.

Интересно, что с войной в Украине сценарий Райс частично материализовался, поскольку многие европейские государства начали отдаляться от России в сторону США. Недавние взрывы на газопроводах могут якобы ускорить этот процесс.

«Это также потрясающая возможность», — заявил в прошлую пятницу на пресс-конференции нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, имея в виду, что поставки газа в Европу могут переместиться из Москвы в Вашингтон.

«Странный способ рассуждения, если вы беспокоитесь о пиратстве в жизненно важной международной инфраструктуре», — сказал Сакс.

После взрывов, которые сильно повредили трубопроводы, Германия, Швеция и Дания выступили за создание совместной группы по расследованию причин взрывов. «Конечно, у нас должен быть непредвзятый подход и открытое и прозрачное расследование, но в данных обстоятельствах это маловероятно. По крайней мере, мировое сообщество должно настаивать на таком открытом расследовании», — сказал Сакс в комментарии TRT World.

«Разрушение трубопровода представляет серьезную угрозу миру и должно быть расследовано», — заключил он.