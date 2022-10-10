Британское мусульманское сообщество чувствует «ощутимый рост крайне правых групп, которые сейчас находятся в правительстве»: в стране растет число преступлений на почве ненависти, а власти всего лишь «стремятся умиротворить крайне правых, принимая некоторые из их позиций», заявил генеральный директор Cordoba Foundation, известный мусульманский ученый Анас Алтикрити.

Накануне МВД Великобритании опубликовало данные, которые показали, что количество преступлений на почве исламофобии в Англии и Уэльсе резко возросло за период с марта 2021-го по март 2022-го, а мусульмане стали наиболее преследуемой религиозной группой.

Число преступлений на почве религиозной ненависти, зарегистрированных полицией против мусульман, составило 3459, что на 42% больше, чем в прошлом году.

«Цифры, которые вышли недавно, только подтверждают фактическое чувство, которое вполне осязаемо и весьма сильно во всем мусульманском сообществе, которое мы ощущаем, наблюдая рост антимусульманских настроений и действий, а также общий доминирующий нарратив, будь то официальный, будь то через общество, который классифицирует мусульман как почти второсортных граждан на обочине общества, которые заслуживают того, чтобы стать мишенью общего роста ультраправых и националистических настроений», — заявил Алтикрити и указал, что пытается преодолеть «разрыв в понимании между мусульманским миром и Западом».

«Думаю, что реальные цифры намного выше… и мы предупреждаем об этом уже более десяти лет, — подчеркнул он. — Существует ощутимый рост ультраправых и крайне правых групп, которые сейчас находятся в правительстве, но всего 15 лет назад они были почти изгнаны на обочину общества».

«Первое, от чего я хотел бы предостеречь, — это просить жертв решить проблему виновных. Чрезвычайно трудно участвовать в дискуссиях, в которых мусульманская община обсуждает строительство заборов вокруг общины, пытающейся изолировать себя, камеры видеонаблюдения с высокими заборами и охраной, но это не то, что мы хотим как мусульмане, — указал Анас Алтикрити. — Мы британские граждане. Мы хотим быть частью Британии или хотим, чтобы Британия была частью наших религиозных институтов. Мы хотим принимать наших соседей в наши мечети, делить проблемы, которые стоят перед всеми нами, будь то стоимость жизни, счета за электроэнергию и прочее».

«Это то, с чем мы должны работать все вместе, чтобы противостоять, и я не говорю здесь о нас как о меньшинствах, я говорю обо всех британцах, потому что, как мы видели в движении за гражданские права в Америке, будь то 30, 40, 50 лет, 200 лет, наступит время, когда виновные в этих дискриминационных преступлениях должны будут ответить за это. И мы не хотим, чтобы наши дети расплачивались за невежество, высокомерие и глупость людей среди нас сегодня», — заключил он.