Если Германия в ближайшее время вступит в боевые действия, то ее запасов хватит на один-два дня, пишет Business Insider со ссылкой на представителей оборонной промышленности, экспертов и политиков в сфере обороны в бундестаге. По правилам НАТО, у страны-участницы альянса резерв вооружений должен быть минимум на 30 дней, уточняет издание.

Как отмечается в публикации, спустя всего месяц после того, как Берлин передал Киеву самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, в Минобороны Германии начали сообщать о дефиците оружия. При этом о проблеме было «известно давно» благодаря жалобам самих военных, уточняет Business Insider.

Между тем ФРГ обязалась поставить Украине 167 000 патронов, 1 592 артиллерийских снаряда калибра 155 мм и 255 калибра 155 мм, а также 30 тыс. патронов калибра 40 мм.

Раз Германия может передавать Украине оружие, значит, идет массовое производство, чтобы восполнить запасы, рассуждает Business Insider, но приходит к выводу, что это не так. Военный комиссар бундестага ФРГ Ева Хегль рассказала изданию, что стране нужно 20 млрд евро «только на закупку боеприпасов». По ее словам, запасов сейчас недостаточно.

Главный исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой индустрии безопасности и обороны Ганс Кристоф Ацподиен заявил, что существуют проблемы с заключением госконтрактов в оборонной сфере. Отдельные эксперты, сообщает Business Insider, утверждают, что к 2030 году потребуется до 30 млрд евро, чтобы «закрыть дыру» дефицита боеприпасов. Однако обычно эти расходы закладываются в бюджет, дополнительно средства на такие цели не выделяются, отмечается в публикации.

Представители отрасли сообщают, что после вторжения РФ в Украину они предложили властям наладить масштабное производство оружия и боеприпасов, например, за счет введения третьей смены на заводах. Однако в Минобороны и Управлении закупок бундестага «колеблются», рассказали участники рынка.

Также к военному руководству обратились депутаты парламента. Если Германия «будет ждать слишком долго», ей придется «стоять в очереди со своими заказами», потому что вся Европа бросилась увеличивать запасы оружия, сообщает Business Insider.

Как стало известно изданию, до конца 2022 года планируется реализовать 19 закупок в бундесвере, в которые вошли: дальнобойные снаряды для Panzerhaubitze 2000, боеприпасы калибра 30 мм для бронетранспортера Puma и так далее.

Также планируется увеличить бюджет на закупку боеприпасов, на которые хотят выделить миллиард евро. Поступают предложения увеличить эту сумму на 237 млн евро или на 500 млн евро. Но даже этого слишком мало, чтобы достичь поставленной цели в 20-30 млрд евро (затраты на оборонный бюджет) к 2030 году, подчеркивает издание.