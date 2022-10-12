После трех десятилетий боевых действий в Карабахе Азербайджан и Армения недавно продемонстрировали готовность инициировать меры по укреплению доверия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения благодаря международному посредничеству нескольких стран, в основном Турции.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл решающую роль в проведении мирных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении в Праге в кулуарах встречи ЕС. Оба лидера также встретились с Шарлем Мишелем, председателем Совета ЕС, согласившись принять формирование европейской гражданской миссии, которая поможет обеим сторонам в демаркации границ.

Признание реальности

Несмотря на время от времени пограничные стычки, эксперты считают, что некоторые важные события, такие как сентябрьские столкновения, когда Армения уступила больше территорий Азербайджану, создают условия для достижения обеими сторонами мирного урегулирования.

«После Второй Карабахской войны возникла новая геополитическая реальность. Азербайджан и его союзник Турция, четко осознавая эту новую геополитическую реальность, стремятся к достижению прочного мира между Ереваном и Баку», — говорит Ферхат Пиринччи, профессор международных отношений Университета Улудаг в Бурсе.

С 1990-х, после распада Советского Союза, Армения оккупировала Карабахскую область, которая согласно советской Конституции является частью Азербайджана. Во Второй Карабахской войне 2020 года, также называемой 44-дневной войной, Азербайджан смог вернуть себе большую часть оккупированных Арменией территорий, получив преимущество перед Арменией. С ноября 2020 года действует официальное прекращение огня.

Пиринччи считает, что изменение связей России как с Арменией, так и с Азербайджаном в связи с конфликтом в Украине имеет решающее значение для обеспечения мирного урегулирования, которое Москва сейчас «похоже» поддерживает. Он добавляет, что прочные связи Анкары с Баку играют важную роль в прекращении конфликта. Критические контакты Турции с Россией также являются важным фактором для разрешения противоречий.

Турецкий ученый отмечает, что большое значение имеет внутренняя политика Армении, которая не смогла оправиться от шокового поражения во Второй Карабахской войне. По его словам, в то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает новую геополитическую реальность, оппозиционные партии, возглавляемые провоенными группировками, отказываются признавать Карабах частью территории Азербайджана.

Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане, обладающий обширными знаниями и опытом в области карабахского конфликта, входит в число аналитиков, которые с оптимизмом смотрят на перспективы Баку и Еревана прийти к мирному урегулированию, особенно после встречи в Праге.

«На первый взгляд, если бы действительно на этой встрече Азербайджан и Армения признали суверенитет и территориальную целостность друг друга… Это стало бы огромным шагом вперед в достижении мирного договора, который раз и навсегда урегулирует карабахский конфликт с точки зрения обеих стран и заложит основу для стабильного мира», — сказал Брайза TRT World.

По его словам, правовой статус Карабаха уже давно является «самым фундаментальным компонентом спора» между Азербайджаном и Арменией. В результате решение этого вопроса помогло бы исчерпать большую часть кавказского конфликта, добавляет он. Но Пашинян столкнулся с огромным противодействием как со стороны прежних правительственных сил, так и других националистов и общин армянской диаспоры в США и Франции, которые призывали не признавать Карабахский регион частью территории Азербайджана и поддерживать конфликт в надежде, что Ереван сможет восстановить некоторые территории, потерянные Баку, указывает Брайза.

Перестанет ли Армения ходить вокруг да около?

В то время как в Праге обе стороны заявили, что признают территориальную целостность друг друга, понимание Ереваном территориальной целостности Азербайджана в отношении статуса Карабахского региона является большой проблемой, отметил в комментарии TRT World Фуад Чирагов, заместитель директора Бакинского азербайджанского центра изучения Южного Кавказа.

По его словам, бывший президент и премьер-министр Армении Роберт Кочарян, который сейчас возглавляет оппозицию мирному соглашению с Баку, в 2000-е, когда он возглавлял государство, заявлял, что признает территориальную целостность Азербайджана. «Но Карабах — это другой вопрос», — добавлял Кочарян, указывая на то, что он не считает этот регион частью суверенитета Азербайджана, напоминает Чирагов. Кочарян родом из Карабаха.

Оппозиция также утверждает, что в прошлом составе СССР и Азербайджан, и Карабах были двумя разными государствами, говорит Чирагов, и это несмотря на то, что в советской Конституции было четко прописано, что Азербайджан — республика, а Карабах — автономная область (область) наподобие Нахчыванской в ​​Азербайджанской ССР.

В Конституции также говорилось, что, хотя республики могут иметь право на выход из состава Союза, автономные области, такие как Карабах, не могут отделяться от республик. В результате Карабахский регион является частью территории Азербайджана, согласно международному праву. Международное сообщество признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Ряд резолюций ООН также осудили агрессию Армении против различных территорий Азербайджана.

«Армянские политики играют в словесную игру. Хотя они признают территориальную целостность Азербайджана, они не заявляют четко, что Карабах является частью территории Азербайджана», — говорит Чирагов. По мнению аналитика, для заключения прочного мира с Баку Еревану необходимо «четко сказать», что Карабах является составной частью Азербайджана, соответствующей бывшей Азербайджанской ССР.

Также он обращает внимание на то, что в армянском законодательстве в прошлом был принят закон о признании присоединения Карабахского региона к Еревану, что является для Баку четким указанием на то, что Армения не признает суверенитет Азербайджана над регионом.

Несмотря на некоторые серьезные препятствия, азербайджанский аналитик считает достигнутое обеими сторонами на недавних переговорах в Праге соглашение «очень важным» вопреки намерениям ястребиной армянской оппозиции и диаспоры на Западе, которые «заботятся только о своих интересах», а не об интересах Еревана. По его словам, мирное соглашение лишит их «любых оснований для существования».

Джозеф Шелзи, научный сотрудник Центра Суфан и бывший офицер разведки армии США, также считает азербайджано-армянские переговоры «большим положительным моментом, особенно с учетом интенсивности боев, имевших место в сентябре».

«На данном этапе мирного процесса посредники работают с обоими государствами, чтобы согласовать рамочное соглашение для возможной реализации. Главным приоритетом является поддержание перемирия на поле боя и продолжение диалога», — сказал Шелзи TRT World.