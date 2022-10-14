Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что не менее 66 детей могли погибнуть в Гамбии из-за сиропов от кашля и простуды, которые были доставлены из Индии. Речь идет минимум о четырех препаратах, которые «не соответствуют стандартам качества».

В черный список ВОЗ попали: пероральный раствор прометазина, детский сироп от кашля Kofexmalin, детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N. Производителем всех этих продуктов является Maiden Pharmaceuticals Limited (Харьяна, Индия). В ВОЗ подчеркнули, что производитель пока не предоставил гарантий безопасности и качества своей продукции.

Лабораторный анализ образцов каждого из четырех продуктов подтверждает, что они содержат недопустимые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля в качестве загрязняющих веществ. Не исключено, что препараты попали и на рынки других африканских стран, помимо Гамбии.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что эксперты ООН проводят расследование вместе с индийскими регулирующими органами и производителем препаратов Maiden Pharmaceuticals Ltd. Также в организации призвали регуляторов всех стран убрать с рынка продукцию Maiden Pharma, сообщает CNN. Компания Maiden Pharmaceuticals производит лекарства в Индии, продает внутри страны, а также экспортирует их в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

О проблемах со здоровьем десятков детей в Гамбии (в первую очередь они жаловались на острую боль в почках) стало известно в июле, после чего появилась информация о гибели первых пациентов. По данным телеканала, лишь спустя некоторое время врачи выявили закономерность: десятки пациентов младше пяти лет заболевали через три-пять дней после приема местного сиропа с парацетамолом.

Директор службы здравоохранения Гамбии Мустафа Биттайе сказал, что аналогичные проблемы были обнаружены и в других сиропах, но ведомство пока ожидает подтверждения результатов. По его словам, в последние недели число смертей сократилось, а продажа продуктов, производимых Maiden Pharmaceuticals, была запрещена.

На допросы вызвали высокопоставленных чиновников Агентства по контролю за лекарствами и импортеров Гамбии. Президент африканской страны Адама Барроу подчеркнул, что расследование будет осуществляться самым тщательным образом. Еще глава государства отдал распоряжение о приостановке действия лицензий у аптек. Одновременно президент распорядился приостановить действие лицензий у аптек, которые продавали данный сироп, а также у его компании-импортера.