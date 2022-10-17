Агентство Евросоюза (ЕС) по контролю границ Frontex причастно к сокрытию информации о 43 тыс. просителей убежища и к их незаконному выдворению при содействии властей Греции и Мальты. Об этом сообщается в 120-страничном документе Европейского бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF).

По оценке экспертов контролирующего органа, основанной на расследовании множества случаев правонарушения со стороны Frontex, начиная с апреля 2020 года, имели место «безучастное наблюдение за выдворением просителей убежища местными властями», «содействие в выдворении» и «сотрудничество с чиновниками стран присутствия [Греции и Мальты] в сокрытии данных о беженцах».

Согласно отчету, старшие должностные лица Frontex совершили «серьезные проступки и другие нарушения», скрыв или не проведя надлежащего расследования нарушений прав человека в отношении нелегальных мигрантов. Об этом не раз сигнализировали неправительственные организации на протяжении последних лет, в особенности во время последнего миграционного кризиса из-за войны в Сирии.

5 августа 2020 года сотрудник Frontex сообщил об одном из таких случаев, став свидетелем того, как греческие власти заставили хлипкую лодку с мигрантами вернуться в турецкие воды. Право Евросоюза запрещает выдворение или принудительное возвращение людей через международную границу без оценки их прав на обращение за убежищем или другой защитой.

Основываясь на предоставленных рабочих переписках сотрудников из греческого подразделения, авторы отчета также делают вывод, что руководство агентства «опасалось за свою репутацию» и «явно пыталось прикрыть [греческие] власти».

Представители OLAF, основываясь на собранной информации, требуют «немедленно прекратить указанную незаконную деятельность Frontex в Греции и на Мальте и временно передать полномочия по пограничной охране другим организациям».