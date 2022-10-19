Парламент Украины признал суверенитет «Чеченской республики Ичкерии» и осудил «геноцид чеченского народа». За проект соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов, сообщает Anadolu.

«Верховная Рада заявляет о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии, совершенной в нарушение устава ООН, осуждает международные преступления, совершенные РФ во время Первой и Второй Чеченских войн против Чеченской республики Ичкерия», — говорится в документе.

В пояснительной записке к постановлению утверждается, что после распада СССР чеченский народ «бескомпромиссно и единогласно» выбрал независимость, после чего Россия якобы предприняла «насильственный захват территорий», следуя своим «империалистическим амбициям».

Также парламент Украины призвал страны-члены ООН и международные организации обеспечить независимое и беспристрастное расследование международных преступлений, совершенных на территории «временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия» и привлечь виновных лиц к ответственности, а также «принять решение о признании Чечни временно оккупированной РФ и осудить геноцид чеченского народа».

Ранее Киев признал южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Верховная рада Украины заявила «о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий: признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации».

В постановлении украинского парламента также озвучен призыв к международному сообществу «употребить все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии».