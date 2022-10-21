С целью стимулирования процесса обеспечения языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована специальная комиссия, сообщает Anadolu.

Решение о формировании научного органа по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

Форум прошел под председательством главы Общества турецкого языка Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.

В ходе заседания ученые из тюркских государств представили доклады, посвященные проблемам алфавита и историческим языковым процессам в различных странах. По общему мнению, сейчас значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств особенно высока.

В рамках семинара было принято решение, что Комиссия по созданию единого алфавита будет сформирована при ОТГ. В нее войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Их задача — представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.