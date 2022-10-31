В Чимгане планируется построить самую высокую на пространстве СНГ канатную дорогу, сообщает Anadolu.

Чимган — всесезонный горный курорт, расположенный в отрогах Чаткальского хребта в долине реки Чимгансай недалеко от одноименного поселка в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Как отметил заместитель начальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры министерства туризма и культурного наследия Узбекистана Аброрхужа Муноваров, канатная дорога пройдет на высоте более 3300 метров и станет самой высокой на пространстве СНГ. На самой высокой точке создадут обзорные точки, каждый из объектов будет представлен отдельным лотом на аукционе. В целом, в районе Чимгана предусмотрено создание первого в Центральной Азии всесезонного горного парка для семейного туризма. Посетителей курорта ждет более 20 видов развлечений, 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности с общей протяженностью трасс — 20 км.

«Территория в 500 гектаров определена как имеющая высокий туристический потенциал. К разработке мастер-плана для этой зоны привлекали консорциум компаний из Франции. Предполагается, что здесь появятся комплексы, которые предложат такие виды развлечений, как верховая езда, езда на квадроциклах, горных велосипедах и досках, большой спуск по канату (зиплайн), скалолазание и др.», — указал чиновник.

Такой же проект всесезонного парка разрабатывается на территории Акчакуль, которая имеет большой потенциал для создания пляжной зоны. На следующий год запланирована консервация руин пяти крепостей (работы по остановке разрушений).

В 2021 году власти Узбекистана открыли канатную дорогу на горнолыжном курорте Amirsoy протяженностью 2913 метров. Она была построена за 7,5 месяца. 74 кабины, каждая из которых рассчитана на 10 человек, способны перевозить 2400 человек в час и около 6 млн человек в год.