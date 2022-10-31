Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., штаб-квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

Второй в рейтинге названа семья владельцев Mars — производителя кондитерских изделий (бренды M&Ms, Milky Way и Snickers) и кормов для животных. Состояние семьи Марс в настоящее время оценивается в $160 млрд, за год семья заработала 18 млрд.

В топ-3 также вошла семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues с состоянием $124,4 млрд (плюс $4,4 млрд).

В списке десяти богатейших семей мира оказались: саудовская королевская семья Аль Сауд ($105 млрд (+$5 млрд)); семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes ($94,6 млрд (-$17 млрд)); семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries ($84,6 млрд (-$9,1 млрд)); семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд); семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд; семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд; семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармацевтической компании Roche Holding — $45,1 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group и другие.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».

В США проживают 38% (9730) всех центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн, Китай и Индия занимают второе (2021) и третье (1132) места соответственно. Великобритания идет следом и занимает четвертое место (968), за ней — Германия на пятом месте (966), следует из данных консалтинговой компании Henley & Partners совместно с New World Wealth за октябрь. В десятку попали также Швейцария, занимающая шестое место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. По оценкам исследователей, в ближайшие годы число сверхбогатых людей будет быстро расти в странах Азии и Африки.