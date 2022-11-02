Граждане Кыргызстана смогут трудоустроиться в семи арабских странах, сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции страны Кудайберген Базарбаев во время церемонии подписания договора о сотрудничестве по трудоустройству граждан Кыргызстана в странах Персидского залива между Министерством труда и частной компанией, представляющей эти страны.

«Между министерством и частной компанией, представляющей интересы стран региона, подписан договор о легальном трудоустройстве наших граждан в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Иордании», — объявил Базарбаев во время церемонии подписания документа.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров уделяет особое внимание вопросу трудовой миграции, организации легального трудоустройства наших граждан за рубежом», — указал Кудайберген Базарбаев.

По словам министра, в названных странах кыргызстанцы смогут сегодня претендовать на 815 рабочих мест. Отобранным кандидатам бесплатно предоставят визу, оплатят авиаперелет и расходы, связанные с документальным сопровождением. Со списком вакансий можно ознакомиться на сайте Migrant.kg.

Им требуются официантки (зарплата от $400 до $1300), бармены ($500 — $1000), бариста ($600 – $800) и другие сотрудники. В арабских странах ждут также мастеров маникюра ($1300), визажистов ($1300), продавцов-консультантов ($950), менеджеров ($680 — $3200) и других специалистов.

В июле 2022-го власти Кыргызстана подписали соглашение с Японией — о трудоустройстве на фабриках этой страны более 300 кыргызстанцев. «Наше ведомство продолжает плановую работу и выходит на новые внешние рынки труда. Уже были отправлены первые граждане в Великобританию, мы договорились с Кореей по трудоустройству наших граждан на сезонные работы. На стадии обсуждения выход на новые рынки труда в ряде стран Европы», — сообщил тогда директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруде Кубандык Акматбеков.

Как отмечает портал «Фергана», в Южной Корее кыргызстанцев организованно трудоустраивают с 2007 года. За 15 лет в эту страну на работу выехали свыше пяти тысяч человек, сейчас там насчитывается порядка 1,5 тысячи кыргызстанцев, прибывших по программе EPS. Большая часть работает на предприятиях пищевой, химической и бумажной промышленности.