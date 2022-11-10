Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне, пишет Le Figaro. Некоторые положения обновленной стратегии он представил в ходе выступления перед военнослужащими на морской базе в Тулоне.

Разработанный в срочном порядке с целью извлечь уроки из войны в Украине документ станет первым шагом к обсуждению грядущего закона о военном планировании с 2024-го по 2030 год. Однако подспудно доктрина также призвана подготовить общественное мнение к возможности войны, поясняет Le Figaro.

Новая доктрина станет продолжением документа, принятого в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов, в том числе пункт о военной экономике. О «всеобщей милитаризации» в документе не говорится, указывает издание.

По информации газеты, французская армия должна будет «скорректировать слабые места», а власти Франции — «переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка» до 2030 года.

Существующая модель не предполагает участия французской армии в конфликтах высокой интенсивности, тогда как новая доктрина будет учитывать возможность подобного сценария. Для того чтобы привести вооруженные силы Пятой республики в соответствие с актуальными потребностями страны, предлагается наращивать арсенал средств ядерного сдерживания и прочей военной техники, а также поощрять идею взаимной поддержки в обществе.

В числе основных направлений работы Макрон выделил усиление разведывательного потенциала, расширение партнерства и укрепление авторитета республики на международной арене. По словам Макрона, на сегодняшний день не представляется возможным сохранять только лишь оборонительную позицию. Франция обещает быть «образцовым союзником», однако не отказывается от стремления быть «силой установления равновесий», пишет газета.

В то же время в доктрине не указываются средства достижения поставленных целей. Издание привело слова одного из парламентариев, назвавшего документ чрезвычайно амбициозным и не соответствующим средствам Франции. Кроме того, в документе среди целей отмечается «европейская стратегическая автономия», в достижении которой, как подчеркивает Le Figaro, сейчас участвует только Париж в полном одиночестве.

Ранее Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы. «Война в Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной Европейского союза с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность», — отмечал он.

В октябре 2021 года стало известно, что главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Расследуя связи Дайе, следователи управления обнаружили, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей. Газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена «За заслуги» перед Францией, основателем и куратором «военного» крыла движения, которое имело строгую иерархию. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион. По версии следствия, сторонники Дайе с полицейскими щитами и взрывчаткой планировали захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и Министерство вооруженных сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду. План получил название «Операция Лазурь».