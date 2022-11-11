Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум.

В помесячном выражении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре повысились на 10,4% в годовом выражении и на 0,9% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

«Уровень инфляции достиг нового максимума в истории объединенной Германии, — сказал глава Destatis Георг Тиль. — Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается резкий рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для потребителей».

При этом еще в мае Федеральное статистическое ведомство Германии указывало, что «в последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов». «Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), в годовом исчислении, составил +10,0% в сентябре 2022 года. Этот показатель достиг рекордно высокого уровня со времен воссоединения Германии», — заявлял президент Федерального статистического управления Георг Тиль, оценивая неутешительные показатели сентября.

В октябре энергоносители взлетели в цене на 43% в годовом выражении после увеличения на 43,9% в сентябре, в том числе электроэнергия подорожала на 55%, а цены на природный газ выросли более чем в два раза. Продукты питания подорожали на 20,3% (в сентябре — на 18,7%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 28,9%, овощи — на 23,1%, хлеб и крупы — на 19,8%. Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% год к году, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ.

8 ноября аналитики исследовательского института IFO заявили, что энергетический кризис приведет к потере Германией почти €110 млрд реальных доходов, полученных госказной в период с 2021 по 2023 год. С таким ущербом ФРГ не сталкивалась со времен второго нефтяного кризиса в конце 70-х — начале 80-х.

В целом, годовая инфляция в Европе в октябре достигла нового рекорда и превысила 10,7%, следует из данных Евростата. Согласно оценкам статистической службы, больше всего выросли цены на электроэнергию (41,9% против 40,7% в сентябре), продукты питания, неэнергетическую промышленную продукцию (6% против 5,5%) и услуги (4,4% против 4,3%). Наибольшие показатели инфляции за октябрь Евростат отметил в Эстонии (22,4%), Литве (22,0%) и Латвии (21,8%) — ранее, в сентябре, эти три страны демонстрировали инфляцию в 22,0–24,1%.